Tesla z rekordowymi wynikami w pierwszym kwartale 2022 roku

Tesla opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Zarówno przychody, jak i zysk na akcję są znacznie wyższe w stosunku do oczekiwań analityków. Jednak amerykański producent samochodów elektrycznych ostrzega przed ciągłymi ograniczeniami dostaw, które mogą utrudnić przyszłą produkcję.

Tesla uzyskała w pierwszym kwartale 2022 roku przychody w wysokości 18,76 mld dol. i zysk na akcję wynoszący 2,86 dol., w porównaniu z 10,389 mld dol. przychodów i 0,93 dol. zysku na akcję w pierwszym kwartale 2021 roku.

Firma z Austin odnotowała zysk netto o wartości 3,32 mld dol., co stanowi wzrost o aż 658 proc. w stosunku do 438 mln dol. zysku netto odnotowanego w analogicznym okresie 2021 roku. To zdecydowanie najlepszy wynik w historii firmy, przekraczający o około 1 mld dol. zysk netto z czwartego kwartału 2021 roku.

Marża brutto Tesli w branży motoryzacyjnej również osiągnęła swoje maksimum, wzrastając do 32,9 proc., z 26,5 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku i 30,6 proc. w czwartym kwartale 2021 roku.

Amerykański producent samochodów elektrycznych ostrzega jednak przed ciągłymi ograniczeniami dostaw, które mogą utrudnić przyszłą produkcję, pomimo otwarcia gigafabryk w Berlinie i Teksasie produkujących Model Y.