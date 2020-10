Tesla zakończyła na plusie piąty kwartał z rzędu

Koncern motoryzacyjny Tesla zakończył trzeci kwartał 2020 r. rekordowymi przychodami i lepszym niż spodziewany zyskiem netto. To dla firmy Elona Muska piąty z rzędu kw. na plusie. Istotnym czynnikiem dla spółki pozostaje sprzedaż kredytów elektromobilności innym producentom.

W okresie od lipca do września br. producent samochodów i paneli solarnych z Doliny Krzemowej odnotował najwyższe do tej pory przychody w wysokości 8,77 mld dolarów, znacznie powyżej 6,3 mld dolarów spodziewanych przez analityków (dane FactSet).

Miniony kwartał wiązał się dla Tesli również z lepszym niż przewidywany przez analityków zyskiem w wysokości 331 mln dolarów.

Przekłada się to na 27 centów na akcję lub 76 centów za akcję przy pominięciu zdarzeń specjalnych, jak płatności w formie akcji własnych przedsiębiorstwa, w porównaniu do szacunków Wall Street na poziomie 57 centów. Jak wskazuje w czwartek agencja Associated Press, to ponad dwukrotnie lepszy wynik w ujęciu rok do roku. W okresie lipiec-wrzesień 2019 r. koncern Elona Muska odnotował 143 mln dolarów zysku.

Za dobrymi wynikami Tesli w trzecim kwartale br. miał stać m.in. wzrost globalnych dostaw o 44 proc. wobec ogólnych spadków związanych z pandemią. Tylko w USA sprzedaż samochodów spadła w okresie lipiec-wrzesień o 9,7 proc. rdr. - odnotowuje AP. Agencja zauważa zarazem, że tak jak w minionych kwartałach istotnym czynnikiem dla producenta pojazdów elektrycznych pozostaje sprzedaż kredytów elektromobilności konwencjonalnym koncernom motoryzacyjnym starającym się sprostać wymogom regulacyjnym dot. emisji spalin i sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych. Z tego tytułu firma Elona Muska uzyskała w kwartale zakończonym we wrześniu 397 mln dolarów. W przyszłości może się to zmienić w obliczu rosnącej konkurencji na rynku samochodów niskoemisyjnych.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami spółki, w okresie lipiec-sierpień Tesla dostarczyła do klientów końcowych 139 tys. pojazdów swojej produkcji (w por. do 97 tys. w trzecim kw. ubiegłego roku). W sprawozdaniu kwartalnym spółka podtrzymała deklarowany wcześniej roczny globalny cel sprzedażowy na poziomie 500 tys. pojazdów, w czym ma pomóc m.in. uruchomienie eksportu produkowanych w Szanghaju sedanów Tesla Model 3 na wybrane rynki europejskie. W liście do inwestorów przyznano zarazem, że realizacja celu wyznaczonego przez Muska "stała się trudniejsza" i jest uzależniona od wydajności fabryki w Chinach oraz od zwiększenia produkcji elektrycznych SUV Model Y.

Łącznie pierwsze trzy kwartały 2020 r. wiązały się dla Tesli z 451 mln dolarów zysku. Obserwatorzy rynku liczą, że pozwoli to firmie na zakończenie na plusie pierwszego pełnego roku rozliczeniowego po latach strat.

Spółka zarządzana przez Muska utrzymuje, że dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na sfinanzowanie swoich planów zakładających dalszą długoterminową ekspansję i wprowadzenie na rynek nowych produktów. Chodzi m.in. o elektrycznego pick-upa Cybertruck oraz o rozbudowę szanghajskich zakładów o linię produkcyjną Modelu Y, a także o uruchomienie dwóch kolejnych fabryk - pod niemieckim Berlinem i teksańskim Austin - które mają realizować dostawy już od przyszłego roku.

Inwestorzy pozytywnie reagują na dobre wyniki Tesli. Po tygodniu spadków (z ponad 460 USD za akcję 14 października do ok. 420 USD za walor na środowym zamknięciu) kurs spółki ponownie idzie w górę. W handlu przed czwartkowym otwarciem parkietu NasdaqGS notowania Tesli rosną o ok. 4,5 proc. do ponad 440 dolarów za akcję, porównywalnie z początkiem tygodnia. Podobne wahania kursu miały miejsce miesiąc wcześniej.