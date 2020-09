Tesla zaliczyła rekordowy spadek wartości

Ceny za akcję Tesli na NasdaqGS spadły we wtorek 8 września o ponad 21 proc. Rekordowa strata wartości spółki przekroczyła łączną wycenę rynkową większych amerykańskich rywali, General Motors i Forda. Według analityków jest to jednak sygnał normalizacji cen koncernu.

Jeszcze w handlu przed wtorkowym otwarciem akcje Tesli notowały ok. 10-proc. spadki. Kurs spadkowy nasilił się jeszcze w ciągu dnia i do zamknięcia parkietu, co miało miejsce w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, ceny za walor były niższe o 21,06 proc. względem piątku (w poniedziałek giełdy w USA były nieczynne). Przekłada się to na stratę ok. 80 mld w wycenie rynkowej, co - jak zauważa agencja Reutera - przekracza łączną wycenę dwóch największych amerykańskich producentów samochodów: General Motors i Forda.

W związku z załamaniem kursu Tesli majątek Elona Muska, dyrektora generalnego i głównego akcjonariusza firmy (z udziałami na poziomie 21 proc., z czego połowa służy za zastaw pod kredyty), skurczył się z dnia na dzień o 16,5 mld dolarów do 71,4 mld dolarów, czyli o 18,76 proc. - odnotowuje serwis magazynu "Forbes" na swojej liście miliarderów.

"Z jednej strony spadek cen akcji jest związany z nieuwzględnieniem spółki na indeksie S&P 500; z drugiej jest to też normalizacja jej wyceny" - ocenił analityk NORD/LB Frank Schwope przytaczany przez agencję Reutera.

Przed środowym otwarciem kurs Tesli ponownie zyskuje. Na ok. trzy godziny przed rozpoczęciem pracy parkietu NasdaqGS spółka odnotowywała ok. 6-proc. wzrost cen za walor.

Bezpośrednią przyczyną gwałtownych wtorkowych spadków giełdowych Tesli było zaskakujące dla inwestorów piątkowe ogłoszenie S&P Dow Jones Indices, iż koncern motoryzacyjny z Doliny Krzemowej nie został uwzględniony na benchmarkowym indeksie S&P 500. Zamiast Tesli do listy tej dodano natomiast trzy inne, kilkudziesięciokrotnie niżej wyceniane spółki: operatora platformy sprzedaży internetowej Etsy, dostawcę urządzeń do zautomatyzowanych testów sprzętu Teradyne oraz firmę farmaceutyczną Catalent.

Tesla uchodziła za faworyta wśród potencjalnych nowych członków S&P 500 po zamknięciu na plusie czwartego z rzędu kwartału i utrzymaniu optymistycznych prognoz pomimo globalnej zapaści gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Mimo ubiegłotygodniowej korekty kursu po rekordowym zakończeniu sierpnia Tesla pozostawała drugim największym tegorocznym zwycięzcą indeksu Nasdaq 100, za spółką Zoom Video Communications - dostawcą popularnego oprogramowania do wideokonferencji. Już na początku lipca wycena spółki wyprzedziła japoński koncern Toyota mimo wielokrotnie niższej globalnej sprzedaży.

Analityk Credit Suisse Dan Levy wyraził opinię, zgodnie z którą pominięcie Tesli w S&P 500 jest tymczasowe i mogło wynikać z trudności, jakich przysparza dodanie spółki tej wielkości do indeksu. Agencja Reutera zauważa, że zakup akcji spółki wymagałby znacznych funduszy.