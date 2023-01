Tesla zapłaci miliony za brak jednego słowa w informacji o swoich autach

Koreański organ antymonopolowy nałożył na Teslę karę za brak rzetelnej informacji dotyczącej zasięgu i czasu ładowania aut. Tesla zapłaci za brak słówka „do”, które stosuje w innych krajach do określenia zasięgu. Koncern ukarano też za zatrzymywanie depozytów w handlu e-commerce.

Karę 2,85 mld wonów (ok. 2,2 mln dolarów) nałożono za „fałszywe, przesadne lub oszukańcze” informacje na temat zasięgów aut Tesli, zamieszczane na jej stronach internetowych.

Tesla nie informowała, że wskazywany na stronach zasięg zależy od różnych czynników i nie stosowała określenia „do”, sugerując, że maksymalne zasięgi są dostępne zawsze i w każdych warunkach.

Urząd zakwestionował także informacje dotyczące sprawności ładowarek Tesli oraz sposób pobierania depozytu w handlu e-commerce.

Koreański urząd ds. sprawiedliwego handlu (Fair Trade Commission – FTC) nałoży na Teslę karę 2,85 mld wonów (ok. 2,2 mln dolarów) za „fałszywe, przesadne lub oszukańcze” informacje na temat osiągów aut tej marki, zamieszczane na jej stronach internetowych.

Zdaniem FTC Tesla sugerowała, że maksymalny zasięg jest osiągalny w każdych warunkach. Tymczasem Koreańczycy przypomnieli, że w niskich temperaturach (poniżej 7 stopni Celsjusza) lub podczas jazdy w terenie śródmiejskim zasięg samochodu może spaść nawet o połowę. O tym Tesla swoich potencjalnych nabywców nie informowała, choć informacje zamieszczone na stronie zawierały także wskazówki dotyczące jazdy i przygotowania samochodu do eksploatacji w zimie.

FTC zauważa, że na swoich koreańskich stronach Tesla nie używała słowa „do” dla określenia zasięgu, co czyniła np. na swoich amerykańskich stronach. W tym wypadku informacja byłaby bardziej rzetelna.

Tesla reklamowała sprawność ładowania na podstawie ładowarek, których w Korei jeszcze nie było

Drugim „niedopowiedzeniem”, które zarzuca Tesli koreański urząd jest informowanie o ładowaniu aut w 15 lub 30 minut i uzyskiwaniu w ten sposób setek kilometrów zasięgu. To oczywiście prawda, ale w stosunku do ładowarek Supercharger V3, które mogą ładować samochody dwukrotnie szybciej niż ładowarki V2. Tymczasem mimo, że informacja o szybkim ładowaniu była zamieszczona na stronach Tesli od sierpnia 2019 roku, to ładowarki V3 zaczęły się pojawiać w wybranych lokalizacjach w Korei dopiero od marca 2021.

Urząd miał także zastrzeżenia do reklam, które pokazywały szacunkowy koszt oszczędności na opłatach za energię elektryczną pobieraną w ładowarkach Tesli, ponieważ nie brały one pod uwagę wszystkich oddziałujących na ceny czynników.

W roku 2021 południowokoreańska grupa konsumencka Citizens United for Consumer Sovereignty zaczęła zwracać uwagę, że w niskich temperaturach zasięg większości elektrycznych aut spada nawet o 40 proc., ze względu na konieczność podgrzewania akumulatorów. Tesla miała być jednym z najbardziej tracących na zasięgu samochodów.

Serwis CNBC przypomniał przy okazji, że wcześniej Mercedes-Benz został ukarany grzywną 20,2 mld wonów za nieprawdziwe informacje związane z emisjami szkodliwych gazów przez samochody z silnikami diesla.

Opłaty depozytowe już wcześniej były kwestionowane przez FTC, ale z innych powodów

Dzisiejsze postanowienie dotyczy jeszcze drugiej sprawy - opłat depozytowych, jakich firma wymagała od swoich koreańskich klientów przy zamówieniu samochodu online. Według Korrean Herald chodzi o to, że klienci tracili depozyty przy wycofaniu się z zamówienia nawet przed dostarczeniem aut. Koreański urząd nazwał ten proceder „karą za anulowanie zamówienia” i uznał za bezprawny. Według FTC między styczniem 2020, a styczniem 2021 firma pobrała 95,2 mln wonów z tytułu takich depozytów.

Zdaniem KoreanHerald FTC miało również zastrzeżenia do tego, że nabywcy, którzy składali zamówienie online nie mogli go w taki sam sposób anulować, to już wymagało wizyty w centrum obsługi klienta. W tym wypadku Tesla została jednak ukarana bardzo łagodnie – grzywna wyniosła jedynie 1 mln wonów.

To już drugi przypadek, w którym FTC kwestionuje procedury związane z tą opłatą. Wcześniej, w sierpniu 2019 roku urząd uznał za niesprawiedliwe to, że koreański oddział Tesli zabierał depozyt w razie uszkodzeń powstałych w czasie transportu samochodu przed jego dostarczeniem i w żaden sposób nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Po interwencji FTC zakwestionowane zapisy zostały zmienione. W datowanej na 19 sierpnia 2020 notatce nie znaleźliśmy jednak informacji o jakiejkolwiek karze nałożonej w tej sprawie na Teslę.