Tesla zmniejszyła produkcję. Przestoje w fabrykach to nie jedyny problem

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla w komunikacie giełdowym przekazał, że w III kwartale tego roku z taśm montażowych zjechało 430 tysięcy nowych samochodów. Spółka podtrzymała swoje plany na rok- dostarczenia na rynek 1,8 miliona pojazdów.

Tesla w III kwartale 2023 roku wyprodukowała w swoich fabrykach w Stanach Zjednoczonych, Chinach i w Niemczech łącznie 430 tysięcy nowych samochodów kilku modeli. Analitycy spodziewali się, że produkcja wyniesie niemal 460 tysięcy.

Dla porównania w minionym kwartale tego roku dostarczono do klientów 479,9 tysiąca samochodów. W ocenie władz spółki podstawowym problemem były przestoje w zakładach i opóźnienia w dostawach części od zewnętrznych partnerów.

Problemem w najbliższych dniach może być rozszerzający się zakres akcji protestacyjnej w całym amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym. Przedstawiciele związków zawodowych domagają się podwyżek płac i w przypadku braku porozumienia w tej sprawie z władzami koncernów zapowiadają akcję protestacyjną.

Chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku chińskim, a zwłaszcza europejskim, gdzie najlepiej sprzedaje się model 3, Tesla dokonała po 6 latach liftingu produkcji i zaoferowała odnowiony samochód, który ma nowe przednie i tylne reflektory, lepsze własności aerodynamiczne i liczne zmiany we wnętrzu.

Do czasu rozpoczęcia jego produkcji w fabryce w Brandenburgii do europejskich klientów będą trafiać auta z Chin transportowane droga kolejową przez 20 dni. Warto jednak podkreślić, że są one wyposażone w inne baterie, co w późniejszym czasie może oznaczać pewne problemy przy serwisowaniu i naprawach.

Model 3 jest już dostępny w polskich salonach sprzedaży, w wersji podstawowej wyposażenia auto kosztuje 206 tysięcy złotych.

Raport za III kwartał 2023 roku Tesla przedstawi 18 października. Pomimo zaprezentowania słabszych wyników sprzedaży, akcje spółki zwyżkują do 250,7 dolara za jeden papier. Od stycznia akcje podrożały o około 100 procent.