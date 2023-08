Tesla znowu obniża ceny samochodów

Tesla obniża ceny Modelu S i X o ponad 6 proc. w Chinach, po tym jak sprzedaż samochodów amerykańskiego producenta spadła na tamtejszym rynku w lipcu o 31 proc. w porównaniu z czerwcem.

Tesla obniżyła ceny samochodów premium Model S i Model X w Chinach pochodzących z istniejących już zapasów.

Opublikowany 16 sierpnia post producenta samochodów na platformie mediów społecznościowych Weibo pokazał, że cena Modelu S spadła o 6,7 proc. do 754 900 juanów (103 477,58 dol.) z 808 900 juanów wcześniej. Cena Modelu X zaczyna się teraz od 836 900 juanów, co oznacza spadek o 6,9 proc. z 898 900 juanów wcześniej.

Tesla już w poniedziałek poinformowała, że obniżyła ceny w Chinach dla wersji dalekiego zasięgu i wydajności Modelu Y od 14 sierpnia, co wywołało obawy dotyczące marż zysku.

Posunięcia te nastąpiły po tym, jak sprzedaż pojazdów Tesli wyprodukowanych w Chinach spadła o 31 proc. w lipcu w porównaniu z czerwcem, co było pierwszym spadkiem miesiąc do miesiąca od grudnia, ponieważ producent samochodów wstrzymał część produkcji, aby przygotować się do premiery odnowionego Modelu 3.

Kilka miesięcy wcześniej Tesla obniżyła ceny swoich samochodów w Stanach Zjednoczonych i Europie.