Tesla zobaczy dziury w drodze i naniesie je na mapę

W czerwcowej aktualizacji Tesla poinformowała, że system adaptacyjnego zawieszenia Tesla Adaptive Suspension będzie teraz dostosowywał wysokość zawieszenia do stanu nawierzchni, reagując na pojawienie się w niej dziur. Co więcej, przeniesie je na mapę, a to kolejny krok do w pełni autonomicznej jazdy.

Dostosowanie zawieszenia do warunków na drodze i stanu nawierzchni to funkcja oferowana od czasu, gdy samochody z adaptacyjnymi zawieszeniami zyskały także kamery i czujniki obserwujące drogę. Zwykle pozwalają one w ułamku sekundy dostosować pracę zawieszenia do pojawiających się nierówności i dziur. Tesla, informując o wprowadzeniu tej funkcjonalności, podała jednak, że samochody będą mogły korzystać z pobieranej przez auto „mapy kiepskich dróg, sporządzanej przez samochody Tesli”.

Sugeruje to, że dane z samochodu będą przekazywane do chmury i nanoszone na dostępne dla innych modeli Tesli mapy drogowe. Inaczej mówiąc, samochód już wcześniej będzie wiedział, że zbliża się do dziurawego odcinka jezdni, co pozwoli mu dostosować wysokość zawieszenia przez TAS, ale w przyszłości zapewne także może być wykorzystywane przez autopilota i dostosowywać również prędkość, a może i trasę przejazdu tym odcinkiem - w końcu autopilot służy czasem jako system do autonomicznej jazdy, nawet jeżeli Tesla podkreśla, że nim nie jest.

To ważne, zwłaszcza przyjeździe z większymi prędkościami, a autopilot Tesli może działać przy prędkości do 85 mil/h (ok. 137 km/h). Przy tej prędkości samo podniesienie zawieszenia może nie być najlepszym pomysłem, nawet dla samochodów elektrycznych, które ze względu na wagę zestawów bateryjnych mają niski środek ciężkości, a więc są stabilniejsze.

Fred Lambert, dziennikarz Electrek podkreślił, że kiedy sam korzysta z trybu autopilota w Tesli to zła nawierzchnia jest jednym z dwóch najważniejszych powodów, dla których musi przejąć kierowanie samochodem. Dodanie kolejnych funkcjonalności, takich jak dostosowanie także prędkości i trasy do warunków na konkretnej drodze będzie kolejnym krokiem do w pełni autonomicznej jazdy.