To będzie pierwszy kraj świata neutralny po względem emisji CO2. Jak to robią w Szwecji?

Szwecja chce być pierwszym w historii krajem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Mocno wspiera m.in. sprzedaż aut zelektryfikowanych i rozwój infrastruktury ładowania. Z drugiej jednak strony czerpie spore zyski z eksportu technologii związanych z tradycyjnym transportem i wykorzystaniem ropy naftowej.

Z drugiej strony Szwecja rozwija także szybko infrastrukturę do ładowania elektrycznych aut. Podczas gdy w roku 2012 działało tam 505 stacji ładowania, w roku 2018 było ich już 5518, z czego około dwóch trzecich to stacje szybkiego ładowania (mocniejsze niż 22 kW).Według szwedzkich statystyk BIL Sweden sprzedaż samochodów elektrycznych w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku zwiększyła się o 205 proc. Wciąż jednak daje im to niewielki udział w rynku, sięgający 4,9 proc.Co ciekawe kraj, który chce być pierwszym państwem neutralnym pod względem emisji CO2, wciąż w znacznej mierze opiera swoją gospodarkę na... zanieczyszczaniu atmosfery w innych krajach. Według serwisu World Top Exports w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce eksportowych hitów Szwecji 4 stanowiły wyroby związane z tradycyjną motoryzacją. Na pierwszym miejscu znalazły się samochody, których wartość eksportu w roku 2018 wyniosła 11,6 mld dolarów. Na drugim - wyroby z ropy naftowej, których eksport osiągnął wartość 10 mld dolarów. W obu przypadkach eksport wzrósł o ponad 29 proc. W przypadku zajmujących 3. miejsce na liście części i akcesoriów motoryzacyjnych mamy co prawda spadek o 1,1 proc., ale wartość sprzedanych za granicę wyrobów stanowi 6,5 mld dolarów. W pierwszej dziesiątce znalazły się także silniki diesla, których sprzedaż wzrosła o 7,5 proc., a wartość eksportu sięgnęła 2,5 mld dolarów.