To będzie prawdziwa zmiana. Ładowarki samochodowe zawitają na osiedla

Widok ładowarki samochodowej na parkingu przed marketem czy na stacji benzynowej już nie dziwi. Wszystko wskazuje, że czeka nas kolejna rewolucja i urządzenia takie pojawią się przed blokami na osiedlach. Czyli tak, jak to powinno docelowo być.

Daje ona możliwość utworzenia 100 proc. „zelektryfikowanych” miejsc parkingowych w przypadku budynków mieszkalnych i co najmniej 20 proc. miejsc parkingowych przy budynkach użyteczności publicznej.Dotychczas postawienie legalnej ładowarki na osiedlowym parkingu było bardzo trudne. Podejmowane próby ciągnęły się ze względów formalnych wiele miesięcy.Czytaj także: 218 strategii rozwoju elektromobilności dzięki dotacjom z NFOŚiGW. Gdzie najwięcej? Szybkiego ładowania samochodów broni Adam Olszewski, prezes firmy Ekoen.- Model, w którym „ładujemy się” w domach, dotyczy ekskluzywnej grupy, która ma taką możliwość. A co z naszymi rodakami, którzy jeszcze nie mają domu, garażu, czy stałego miejsca parkingowego? Jestem przekonany, że dla rozwoju elektromobilności dostęp do infrastruktury szybkiej i ultraszybkiej jest fundamentalny - ocenia.Jego zdaniem, tak jak jest wiele „patentów” na ładowanie telefonu komórkowego: pełne ładowanie w nocy, doładowywanie w ciągu dnia, czy w podróży, tak samo będzie wiele sposobów ładowania samochodów. I jeden nie będzie wykluczał drugiego.- My postawiliśmy na sieć urządzeń szybkiego i ultraszybkiego ładowania, w którym auto istotnie uzupełnia energię w ciągu kilkudziesięciu minut. Oferujemy ładowarki 50, 100, 150, 350 kW. I co ciekawe, możliwość zapłaty kartą lub gotówką, bez konieczności stosowania aplikacji, co w pewien sposób ułatwia procedurę - wylicza.Prezes Ekoen jest zdania, że upowszechnienie stacji szybkiego ładowania może rozruszać rynek i spowodować, że więcej osób zdecyduje się na zakup auta elektrycznego. - Kto zdecydowałby się na kupno auta spalinowego, gdyby trzeba je było tankować łyżeczką? - pyta prowokacyjnie.- Myślę, że obie technologie są komplementarne - ocenia Katarzyna Sobótka-Demianowska. - Natomiast jeśli chodzi o szybkie ładowanie, w Polsce nadal dotykają je trzy problemy: uzyskania odpowiedniej lokalizacji, wystarczająco dużej mocy przyłącza i brak spójności przepisów odbioru technicznego urządzenia.Liczba samochodów elektrycznych w naszym kraju jest bardzo niska (10 tys. do ponad 30 mln pojazdów spalinowych), ale dynamika przyrostu wysoka, setki procent rocznie. I będzie nadal rosnąć. Podobnie jak liczba ładowarek. Obecnie jest ich około 2 tys. przy 200 tys. w całej Unii Europejskiej. Pojawienie się ładowarek na osiedlach na pewno tę liczbę powiększy.Czytaj także: Dacia pokaże budżetowe auto elektryczne. Cena może być naprawdę niska Cytaty pochodzą z bloku tematycznego Move na konferencji EEC Trends w Warszawie, stanowiącej merytoryczne przygotowanie do zaplanowanego na 18-20 maja 2020 r. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach