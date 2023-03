To dopiero początek zwolnień. W motoryzacji znikną tysiące miejsc pracy

Trwająca w motoryzacji zmiana napędów na ekologiczne ma kosztować branżę w Unii Europejskiej setki tysięcy miejsc pracy. Zwolnienia już ruszyły, także w Polsce. Zdaniem ekspertów to dopiero początek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Business Insider przyjrzał się planom zwolnień pracowników przez europejskie koncerny, poczynając od 300 miejsc, jakie chce w fabryce silników w Bielsku-Białej, przez 1300 etatów w niemieckiej firmie Schaeffler po 3800 stanowisk, które zamierza likwidować w swoich europejskich zakładach koncern Forda.

Serwis wskazuje, że o zwolnieniach w motoryzacji mówią też przedstawiciele unijnej administracji, która swoimi klimatycznymi decyzjami wymusza zmianę technologii. - Przejście na samochody elektryczne doprowadzi do likwidacji setek tysięcy miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. W całej Unii Europejskiej będzie to ok. 600 tys. – przyznawał w listopadzie komisarz UE Thierry Breton.

Cytowany przez Business Insidera Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego zaznacza, że branża już dostosowuje zatrudnienie do sytuacji - część koncernów już przeprowadziła zwolnienia, inni właśnie je zapowiedzieli, a inni się przygotowują.

- Nie zawsze będzie się to odbywać w postaci spektakularnych zwolnień tysięcy ludzi. Na ogół to nie będzie rewolucja, lecz ewolucja. Krok po kroku będą wdrażane programy dobrowolnych odejść, nie będzie poszukiwania następców na przykład tych, którzy odeszli na emeryturę – przyznaje Jakub Faryś.

— W samochodach elektrycznych nie ma skrzyń biegów ani tak skomplikowanych silników. Produkcja jest zatem zauważalnie prostsza. Silniki klasyczne będą co prawda jeszcze przez jakiś czas produkowane, ale popyt na nie musi spadać, co sprawi, że utrzymywanie w fabrykach tak licznych załóg, jak teraz nie będzie możliwe — mówi Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM Samar.

Business Insider przyznaje jednak, że ma to też drugie oblicze – aż 38 proc. inwestycji zagranicznych w Polsce w ubiegłym roku pochodziło z obszaru e-mobilności.