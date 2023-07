To ma być chiński sposób na zmniejszenie popytu na ropę

Chiński popyt na benzynę może osiągnąć szczyt już w przyszłym roku wraz ze wzrostem sprzedaży pojazdów elektrycznych, twierdzi grupa analityków. Będzie to kamień milowy transformacji energetycznej państwa, które obecnie jest drugim największym konsumentem ropy naftowej.

W okresie od stycznia do maja 2023 roku udział pojazdów elektrycznych w największym na świecie rynku samochodowym wzrósł do 28 proc. (z 9 proc. w tym samym okresie 2021 r.), podczas gdy udział samochodów benzynowych spadł do 72 proc. z 91 proc. wynika z danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów - podaje Reuters.

Przełomowy dla rozwoju samochodów elektrycznych w Chinach był rok 2022, w którym w okresie od stycznia do maja odnotowano wzrost udziału o 14 proc. (z 9 do 22 proc.) elektryków w rynku w stosunku do spalinowych aut.

- Chiny chcą obecnie przyspieszyć wdrażanie pojazdów elektrycznych na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury ładowania i zachęcanie banków, samorządów lokalnych i producentów samochodów do oferowania wsparcia - powiedział Gaurav Batra, główny analityk firmy konsultingowej EY ds. globalnej motoryzacji i transportu.

Rozwój samochodów elektrycznych w Chinach zmniejszy zapotrzebowanie na ropę

Według przewidywań Międzynarodowej Agencji Elektrycznej - chiński popyt na benzynę osiągnie szczyt w 2024 r. na poziomie około 3,7 mln baryłek dziennie. Według wcześniejszych prognoz szczyt popytu na ropę w Chinach był przewidywany w latach 2025/2026. Rystad Energy (niezależna firma zajmująca się badaniami energetycznymi i wywiadem gospodarczym z siedzibą w Oslo w Norwegii) również widzi szczyt na poziomie 3,7 mln baryłek dziennie, ale już w pierwszym kwartale 2024 r.

Z kolei dział badawczy chińskiej państwowej rafinerii CNPC spodziewa się, że popyt na benzynę będzie najwyższy w 2025 r. W swoich prognozach CNPC odwołuje się do przyspieszenia sprzedaży pojazdów elektrycznych i przewiduje, że popyt na benzynę będzie spadał o 2,3 proc. rocznie w latach 2026-2030.