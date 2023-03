To ma być najtańszy (na razie) samochód elektryczny Volkswagena

Volkswagen pokazał prototyp ID.2all, który ma być najtańszym, tzw. wejściowym modelem elektrycznego auta tej marki. Celem jest cena poniżej 25 000 euro. Na razie ceny aut serii ID przekraczają w Niemczech 43 000 euro.

Mały i (stosunkowo) tani elektryk pokazany na razie w formie prototypu będzie zbudowany na elektrycznej platformie MEB. Ma mieć 4 m długości, 1,8 m szerokości i rozstaw osi 2,6 m. Bagażnik ma pomieścić co najmniej 490 l. To mniej więcej wymiary obecnego Volkswagena Polo (poza bagażnikiem, który w Polo jest wyraźnie mniejszy).

W pokazanym prototypie mamy napędzający przednie koła silnik o mocy 226 KM, który rozpędzi samochód do 100 km w mniej niż 7 sekund i zestaw baterii zapewniający zasięg ok. 450 km (według WLTP), a także możliwość naładowania od 10 proc. do 80 proc. baterii w 20 minut.

Produkcyjna wersja samochodu ma się pojawić w 2025 roku i ma to być auto z ceną poniżej 25 000 euro. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytany o tanie auta elektryczne i konkurencję budżetowych modeli z Chin Thomas Schäfer, dyrektor zarządzający Volkswagena powiedział, że marka chce konkurować jakością, a nie ścigać się ceną, ale też potwierdził, że w planach jest samochód w cenie poniżej 25 000 euro, a potem nawet poniżej 20 000 euro.

Volkswagen zapowiada, że do roku 2026 wypuści na drogi 10 nowych elektrycznych aut.

Zakłady w Zwickau i Dreźnie są już w pełni przestawione na elektromobilność. Elektryczne modele ID.4 od ubiegłego roku wyjeżdżają także z zakładów w Chattanooga w USA.

Volkswagen wydaje 460 mln euro na przekształcenie swojego głównego zakładu w Wolfsburgu w fabrykę wytwarzającą od 2025 roku wyłącznie auta elektryczne. Jesienią z taśm tej fabryki zacznie zjeżdżać zmodernizowana wersja ID.3.

Latem w Emden, gdzie powstaje ID.4 z taśm produkcyjnych zacznie zjeżdżać także nowy sedan ID.7.