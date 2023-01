To nie wysoka cena, ale brak prądu zatrzyma w Polsce samochody elektryczne

Wysoka cena, rosnące koszty energii i brak ładowarek to nie jedyne hamulce rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Według Santander Consumer Multirent kolejnym problemem jest niewydolna infrastruktura energetyczna.

Zbyt wysoka cena to podstawowa wada samochodów elektrycznych – wskazuje na nią niemal połowa respondentów, wynika z badania Santander Consumer Multirent „Nadchodzi czas aut elektrycznych”.

2-3 lata temu prognozowano, że liczba pojazdów przypadająca na jedną ładowarkę będzie wynosić 11, a tymczasem to ponad 20, a w przyszłości będzie jeszcze więcej.

Jedna szybka ładowarka DC podczas pracy potrzebuje tyle energii elektrycznej, ile wynosi przeciętny pobór 11-15 domów jednorodzinnych.

Według raportu „Global EV Outlook 2022. Securing supplies for an electric future” Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), w 2021 roku po światowych drogach poruszało się około 16,5 mln pojazdów elektrycznych. Co więcej, sprzedaż tego typu aut w 2021 r. odnotowała rekord i wyniosła 6,6 mln (BEV + PHEV). Jak na tym tle wypada Europa? Spośród ponad 6 mln sprzedanych pojazdów elektrycznych, 2,3 mln zakupiono na Starym Kontynencie. Łącznie po europejskich drogach w ubiegłym roku poruszało się około 5,5 mln samochodów elektrycznych (ponad trzykrotnie więcej niż w 2019 r.) – informuje IEA.

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z końca listopada 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 62 135 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze jedenaście miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 23 869 sztuk, tj. o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Liczba dostępnych modeli aut elektrycznych wzrosła w ciągu roku o 15 procent

- Wzrost liczby pojazdów elektrycznych w Europie niewątpliwie przyspiesza zaostrzenie norm emisji CO2 oraz rozszerzenie dopłat do zakupu i ulg podatkowych. Przykładem takiego dofinansowania w Polsce jest program „Mój elektryk”. Istotnym czynnikiem może być również to, że co roku mamy większy wybór pojazdów elektrycznych w ofercie dystrybutorów. Według danych IEA na całym świecie w 2021 r. dostępnych było ponad 450 różnych modeli, co stanowi wzrost o ponad 15 proc. w stosunku do ofert z 2020 roku – mówi Piotr Półtorzycki, dyrektor sprzedaży i współpracy z importerami z Santander Consumer Multirent.

Według raportu Santander Consumer Multirent „Nadchodzi czas aut elektrycznych” już co czwarty polski kierowca deklaruje, że prawdopodobnie zdecydowałby się na elektryka, gdyby rozważał obecnie zakup auta (24 proc.). 55 proc. zmotoryzowanych Polaków jako główną zaletę elektryka wymieniło ekologiczność. Inne plusy wskazywane przez badanych to m.in. możliwość ładowania w domu (31 proc.), cicha praca samochodu i brak uciążliwych odgłosów silnika (28 proc.) oraz dodatkowe przywileje wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, np. możliwość poruszania się buspasem (26 proc.).

Rynek elektrycznych aut rośnie, a to może tworzyć nowe bariery

Przed rynkiem elektrycznych aut nadal stoi wiele wyzwań. Największym z nich jest wysoka cena takich samochodów. W badaniu SCM 45 proc. respondentów wymieniło ten czynnik jako wadę elektryka, powód wstrzymywania się z zakupem. Kolejnym może być rosnący koszt energii elektrycznej. Oba czynniki sprawiają, że posiadanie takiego pojazdu niektórym może wydać się obecnie mało opłacalne.

Barierą dla posiadaczy elektryków w Polsce jest również ograniczona liczba stacji ładowania. Wymaga to od kierowcy e-samochodu dokładnego planowania trasy, czasami nadrabiania drogi i postojów. Santander przytacza opinię Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, według której jeszcze 2-3 lata temu prognozowano, że liczba pojazdów przypadająca na jedną ładowarkę będzie wynosić 11, a tymczasem to ponad 20, a w przyszłości będzie jeszcze więcej.

To jednak niedogodności, o których mówi się od dawna. Rzadziej przyglądamy się innym wyzwaniom, takim jak przestarzała sieć przesyłowa w Polsce. Według SCM infrastruktura energetyczna, która była budowana z myślą o dostarczaniu energii dla mieszkańców i przemysłu, zupełnie nie jest gotowa na rozwój elektromobilności. Jedna szybka ładowarka DC podczas pracy potrzebuje tyle energii elektrycznej, ile wynosi przeciętny pobór 11-15 domów jednorodzinnych. By rozwiązać ten problem, kluczowe jest szybkie wdrożenie strategii, która przy wsparciu spółek skarbu państwa i prywatnych inwestorów przyczyniłaby się np. do powstawania magazynów energii poprzez wykorzystanie zużytych akumulatorów z elektryków.