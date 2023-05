To oni kupują nowe samochody. Odpowiadają za ponad 80 proc. sprzedaży

Zdecydowaną większość nowych aut kupili w 2022 r. przedsiębiorcy. Sprzedaż wśród osób prywatnych jest niewielka. Rządzi cena, ale widać wpływ innych czynników.

Dane nie pozostawiają złudzeń. Choć w I kwartale 2023 r. sprzedano więcej nowych samochodów, niż rok wcześniej, to jednak wciąż większość z nich kupili przedsiębiorcy.

W wyborze między autem używanym i fabrycznie nowym coraz większą rolę odgrywa ochrona środowiska, ale też plany wielu miast na wprowadzenie stref czystego transportu, do których starsze auta nie będą miały wjazdu.

Idą trudne czasy zarówno dla dealerów, jak i dla klientów. Pierwsi będą musieli przystosować się do głębokich i szybkich zmian na rynku. Drudzy będą musieli sięgać coraz głębiej do portfela.

W tekście najświeższe dane z polskiego rynku nowych aut, przodujące marki, perspektywy elektryfikacji i inne trendy w handlu samochodami.

Wyniki za I kwartał to sygnał, że rynek odbudowuje się po spadku w 2022 r.

Według analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), przeprowadzonej w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, Polacy w I kwartale 2023 r. zarejestrowali 123 031 nowych samochodów. To wzrost o 20,6 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej i sygnał, że rynek odbudowuje się po trudnym 2022 roku.

Tylko w marcu 2023 r. klienci zarejestrowali 49 460 pojazdów, czyli aż o ¼ więcej niż w marcu 2022 r. Taki przyrost może po części wynikać z tego, że do dealerów w końcu zaczęły docierać auta zamówione rok albo półtora roku temu.

- Mówimy o pierwszych rejestracjach, czyli o samochodach, które zostają wydane klientom. Tutaj wzrosty są duże, a wynikają przede wszystkim z tego, że z fabryk dojeżdżają auta zamówione miesiące temu - zauważa Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów (ZDS).

Tę opinię podziela Maciej Kilim, general product manager w Toyocie. Jak zaznacza, choć sytuacja się poprawiła, to dostępność samochodów nadal jest bardzo słaba.

- Składając dziś rezerwację, należy liczyć się z czasem oczekiwania 3-12 miesięcy. Więc to, co obserwujemy w rejestracjach, jest wynikiem zamówień złożonych w ubiegłym roku. Poza tym jest problem niskiej bazy. Rynek nadal się nie odbudował po covidzie - mówi Maciej Kilim.

Tak duży wzrost może zaskakiwać, biorąc pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim pandemia, a następnie wojna na Ukrainie spowodowały problemy w łańcuchach dostaw. Producenci samochodów muszą dłużej czekać na niektóre podzespoły, a w wyniku tego wydłuża się czas oczekiwania na pojazd, zwłaszcza jeśli chcemy go skonfigurować pod swoje potrzeby.

Na stronach internetowych różnych marek, zaglądając do konfiguratora, można spotkać komunikat, że wybór danej opcji może wydłużyć czas produkcji lub wyposażenie, które nas interesuje, jest niedostępne.

Nieco lepiej, choć też nieidealnie, wygląda sytuacja, kiedy chcemy kupić auto już dostępne u dealera. Wtedy jednak decydujemy się na zakup tego, co akurat "jest na stanie" i godzimy się z ewentualnymi brakami w wyposażeniu.

Dane za I kwartał są jednak obiecujące, a w kolejnych miesiącach tego roku wyniki mogą pójść do góry. Według Macieja Kilima wiele zależy od tego, jak będą kształtowały się możliwości produkcyjne fabryk. Przypuszcza, że do końca roku sytuacja raczej się nie zmieni i wciąż do klientów będą docierały długo wyczekiwane auta, a wzrost, który może nastąpić, wyniesie ok. 15 proc.

Większość nowych samochodów w Polsce kupują przedsiębiorcy i nawet Polski Ład tego nie zmienił

Jak wskazuje Paweł Tuzinek, zmian nie widać, jeśli chodzi o formy finansowania zakupu nowego samochodu, wśród których wciąż dominuje leasing, którego tradycyjnie znane atuty polski rynek nadal docenia. Nawet wykorzystując auto do celów mieszanych, nadal można odliczyć 50 proc. podatku VAT, a do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wiele wydatków związanych z używaniem samochodu - składki OC, NNW, wydatki na paliwo, koszty przeglądów czy napraw.

- Blisko połowa samochodów kupowanych w Polsce jest finansowana poprzez leasing lub wynajem. Z uwagi na nowe rozwiązania w Polskim Ładzie nieco zwiększyła się popularność kredytów, jednak leasing i najem wciąż dominują. Jeśli chodzi o wyniki w zeszłym roku, to 71 proc. aut kupiły instytucje, a 29 proc. osoby fizyczne. Należy szacować, że w grupie osób fizycznych prawie połowa to jednoosobowe działalności gospodarcze - mówi Tuzinek.

W I kwartale bieżącego ponad 70 proc. aut zakupiły firmy. Uwzględniając szacunki wspomniane przez Pawła Tuzinka, okazuje się, że ta wartość rośnie do niemal 85 proc., czyli z 123 tys. sprzedanych nowych samochodów klienci indywidualni kupili raptem 18 450.

Pandemia, inflacja, rosnące ceny, a mimo to klienci wciąż decydują się na zakup

Dane o sprzedaży nowych aut warto odnieść do średniego wieku samochodu w Polsce. Według portalu autokult.pl, który powołuje się na dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA), średnia wieku samochodu w Polsce to 14,3 roku. Najmłodsze auta posiadają kierowcy w Luksemburgu (średnia wieku 6,7 roku), a najstarsze Litwini (średnia 17 lat). Identyczny średni wiek samochodu jak w Polsce mają pojazdy na Łotwie i Słowacji, a zbliżony na Węgrzech (14,2 roku).

Średni wiek pojazdu jest ważny ze względu na kwestie bezpieczeństwa jego użytkownika i pasażerów. W ostatnich latach rynek motoryzacyjny poszedł do przodu i nie chodzi tu tylko o rewolucję w napędach, ale właśnie o bezpieczeństwo. Współczesne samochody są dużo sztywniejsze niż 15 czy 20 lat temu, mają coraz bardziej skuteczne oświetlenie i większą liczbę systemów bezpieczeństwa. Nowsze auto jest zatem znacznie bezpieczniejsze.

Bezpieczeństwo to jednak niejedyne kryterium wyboru. Co jeszcze decyduje o zakupie nowego auta z salonu zamiast pojazdu z drugiej ręki?.

- Wydaje się, że Polacy przekonują się do nowych aut, ponieważ coraz bardziej zwracają uwagę chociażby na kwestie środowiskowe. Do tego wiele miast szykuje strefy czystego transportu, do których kilkunastoletnimi autami się po prostu nie wjedzie. Kolejny czynnik jest taki, że Polacy są jednak coraz bogatsi - wystarczy prześledzić na przykład wzrost PKB w ostatniej dekadzie. To powodowało, że rynek aut nowych rósł. Natomiast ciągle dla dużej części społeczeństwa akceptowalne jest jeżdżenie starym autem z drugiej ręki - mówi prezes ZDS.

Przed dealerami i klientami trudne czasy. Pierwszych czeka reorganizacja sieci, drudzy nie mogą liczyć na to, że będzie taniej

Dealerzy po pierwszym kwartale bieżącego roku mają powód do radości, jednak kolejne lata mogą przynieść zmiany na rynku, do których będą musieli się zaadaptować. Coraz częściej spotykanym trendem jest optymalizacja kosztów poprzez łączenie kilku mniejszych punktów w jedną dużą sieć dealerską, posiadającą w swojej ofercie wiele marek.

To rodzi pewne następstwa. Część z dealerów już teraz zmuszona jest zamknąć swoje salony, ponieważ nie widzą szans na konkurowanie z dużymi sieciami lub nie mają następców, którym mogliby przekazać swoje działalności. Inni, aby przetrwać, zmieniają punkty dealerskie na miejsca związane z usługami, np. blacharskimi czy lakierniczymi.

Jednak nawet połączenie się salonów w dużą sieć nie oznacza, że nie czekają ich zmiany. W celu obniżenia kosztów i zwiększenia zysków producenci samochodów mogą przejść na model podobny do tego, który stosuje np. Tesla. Producent przejmie zatem rolę dystrybutora, optymalizując w ten sposób koszty i eliminując pośredników (dealerów). Salony mogą zacząć pełnić funkcję showroomów, gdzie klient będzie mógł obejrzeć dany model, a następnie skonfigurować go i dokonać zakupu przez internet.

W związku z tym zarówno klient, jak i dealer będą mieli ograniczone możliwości negocjacji ceny, ponieważ tę będzie narzucał producent – stałą i jednakową dla wszystkich. Nie będzie więc tak, że dany model u konkretnego dealera może być w innej cenie niż u konkurenta. Jedynym polem do "negocjacji" ceny będzie odchudzanie wyposażenia.

Wspomnianego już klienta także czekają nowe realia i nie chodzi tu tylko o sposób, w jaki kupi nowe auto. Brak dostępności podzespołów, a w efekcie wydłużający się czas oczekiwania na nowe auto skutkuje wzrostem jego ceny. Swoje dokłada do tego inflacja - samochody, które jeszcze parę lat temu kosztowały np. 50-60 tys. zł, dzisiaj nierzadko startują z poziomu 70-80 tys. zł. Zależnie od segmentu procentowe wzrosty mogą być nawet wyższe.

Takie zjawisko widoczne jest nie tylko w segmencie pojazdów nowych, również rynek aut używanych zaliczył wzrost cen, często porównywalny. Coraz rzadziej widzi się także różnego rodzaju promocje, np. wyprzedaże rocznika, które kiedyś były reklamowane na każdym kroku. Ciężko więc liczyć na to, żeby ceny szybko spadły.

- "Obniżką" będzie raczej zatrzymanie wzrostu cen oraz to, że zarobki nominalnie ciągle rosną. Realnie więc cena auta w ten sposób spadnie. Za to wzrostów nie wykluczam. Wystarczy, że sytuacja na Wschodzie znowu zrobi się gorąca i kurs złotówki spadnie. Polscy importerzy kupują auta w euro czy dolarze, to może mieć wpływ na ceny dla klientów. Do tego ostatnie lata pokazały, jak kruche są łańcuchy dostaw, a tym samym ciągle możliwe są zastoje w produkcji, co też będzie miało wpływ na ceny - ocenia Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Podobnego zdania jest Maciej Kilim. Jak podkreśla, od trzech lat na rynku światowym brakuje samochodów. W 2023 r. będzie lepiej, ale branża motoryzacyjna nadal nie osiągnie poziomu z 2019.

- Dopóki nie będzie dostępnych samochodów, dopóty nie będzie większych rabatów. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, że jeden z modeli będzie dostępny w większych ilościach i wtedy pojawią się rabaty, ale to będą raczej wyjątki - mówi Kilim.

Dodatkowym problemem, który nie pozwoli na obniżenie cen aut w przyszłości, jest nadchodząca norma emisji spalin Euro7, która wejdzie w życie w 2025 r.

- Norma ta po pierwsze ogranicza emisję CO2 o ok. 20 proc., a już aktualna jest trudna do spełnienia przez producentów. Konwencjonalne samochody nie spełnią tych wymagań. Pamiętajmy, że już teraz wiele firm nie spełnia norm, za co płaci wysokie kary - dodaje Kilim.

Dominują marki popularne, przybywa elektryków, rozwija się infrastruktura ładowania

Od początku 2023 roku zarejestrowano 123 031 nowych samochodów osobowych, o 20 990 więcej niż w tym samym okresie 2022 r. W tym wolumenie dominują marki popularne, których zarejestrowano 95 472 sztuk, o 3,5 razy więcej niż marek premium.

Wciąż dość dynamicznie rośnie segment aut hybrydowych oraz tych o napędzie czysto elektrycznym. W parze z tym wzrostem idzie także rozwój infrastruktury ładowania. Według danych Licznika Elektromobilności pod koniec marca 2023 r. w Polsce było 2699 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego 30 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a pozostałe 70 proc. stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy nieprzekraczającej 22 kW.

- Sieć infrastruktury w Polsce wciąż koncentruje się przede wszystkim tam, gdzie popyt na usługi ładowania jest największy, czyli w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. W I kwartale tego roku zdecydowanie najwyższy przyrost nowo instalowanych stacji odnotowaliśmy w Warszawie (o 31). Wśród 15 miast z najlepiej rozbudowaną siecią ładowarek kolejne miejsca w tym rankingu zajęły Kraków oraz Łódź - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Jednym z większych wyzwań w obszarze infrastrukturalnym, w kontekście zaakceptowanego w marcu przez instytucje europejskie rozporządzenia AFIR, będzie rozpoczęcie budowy punktów ładowania przeznaczonych dla samochodów ciężarowych. Obecnie ani jedna ogólnodostępna stacja w Polsce nie jest przystosowana do obsługi takich pojazdów.

Jednak w przypadku elektryków tym, co hamuje klientów przed ich wyborem, jest nie tylko skromna infrastruktura czy mniejszy niż w przypadku auta spalinowego zasięg, ale też cena.

- Ceny aut elektrycznych dostępnych na rynku są w mojej ocenie obecnie jeszcze trochę za