Miniony rok okazał się rekordowy dla luksusowej marki, która zwiększyła sprzedaż o jedną dziesiątą, mimo zakończenia produkcji jednego z trzech swoich modeli. W tym roku Lamborghini czeka początek rewolucji w napędach.

W roku 2022 Lamborghini sprzedało 9233 samochody, co stanowi wzrost o 10 proc. rok do roku. Pewnie marka mogłaby więcej, bo jak przyznaje Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini, kolejka oczekujących jest na 18 miesięcy.

Największy wzrost sprzedaży zanotowano w Azji (14 proc.). W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 10 proc., a w rejonie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) o 7 proc.

Licząc państwami na czele wciąż Stany Zjednoczone. Sprzedano tam 2721 aut, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W kontynentalnych Chinach. Hongkongu i Makau wzrost wyniósł 9 proc., a liczba sprzedanych aut sięgnęła 1018. Na trzecim miejscu Niemcy ze sprzedażą 808 aut, co oznacza 14 proc. wzrostu.

Najpopularniejszym modelem był oczywiście SUV Urus, którego dostarczono 5367 sztuk, o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Hurracan, który zwiększył sprzedaż o 20 proc., do 3113 sztuk. Podium, a zarazem gamę modeli, zamyka Aventador ze sprzedażą 753 sztuk. We wrześniu ubiegłego roku zakończono produkcję tego samochodu.

Rozpoczynający się rok będzie dla marki o tyle ważny, że wprowadzi ona do gamy swoich samochodów nowy napęd – hybrydowy. To pierwszy krok w elektryfikacji tej marki – kolejnym będą samochody elektryczne. Lamborghini w 2021 roku przedstawiło plan dochodzenia do elektryczności, który zakłada inwestycje na poziomie 1,8 mld euro.