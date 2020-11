To żyje! - polski samochód elektryczny Izera pokazał się na drodze

Na razie głównie stał i pięknie wyglądał. Teraz ElectroMobility postanowiło udowodnić, że Izera jednak jeździ i wysłało prototypowego hatchbacka na zdjęcia do programu internetowego. Przejazd pięknego prototypu po drodze ekspresowej to miły dla oka widok i, według części komentatorów, jest też świadectwem sukcesu przedsięwzięcia. Na fanfary jest jednak zdecydowanie za wcześnie, bo konkretów co do dalszych losów projektu na razie jednak brakuje. Podobno będą przed świętami.

Skąd to ciągłe wydłużanie terminu? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze - powiedzenie znane i niestety często trafne. Budowa fabryki i seryjna produkcja samochodu, którego ma powstawać od 60 tys. do 100 tys. sztuk rocznie to ogromne, kosztowne przedsięwzięcie.Trzeba przyznać, że dotychczas ElectroMobility pokazała dość realistyczne podejście. Została co prawda powołana do życia zdecydowanie propagandowo (na bazie wypowiedzi premiera Morawieckiego o milionie elektrycznych samochodów na polskich drogach), by stworzyć od podstaw polskie miejskie auto elektryczne w cenie 50-60 tys. złotych. Tak założona cena moim zdaniem pokazywała kompletny brak realizmu tego projektu.Wszystko to miało powstać od podstaw to znaczy od czystej kartki, bez wspomagania się istniejącymi pomysłami. Zaczęto od ogłoszenia konkursu na wygląd prototypu, a potem kolejnego na zmechanizowanie wybranego projektu. Prawdopodobnie wyniki tych konkursów pokazały kierownictwu spółki, a przede wszystkim jej politycznym animatorom, że to droga skazująca projekt na porażkę, lub na wieloletni i niezwykle kosztowny etap badań i rozwoju - czyli na odłożoną w czasie porażkę, bo w tym okresie rynek elektrycznych aut zapełnią już produkty największych motoryzacyjnych koncernów, co utrudni debiutantowi drogę na rynek.W roku 2018 zrewidowano więc założenia - wybrano nieco większy pojazd, segmentu C, budowany w oparciu o kupione z rynku komponenty (przede wszystkim gotową platformę i baterie), zaprojektowany przez doświadczone włoskie studio Torino Design, a w końcu prowadzony do produkcji przez firmę Edag, która wprowadziła na rynek już kilkadziesiąt modeli różnych producentów. Tu już zamiast słowa nierealne, możemy użyć wyrażenia ambitne.Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility mówi o starannym planowaniu i trzymaniu się kosztów. Od kilku miesięcy wspomina także o poszukiwaniu inwestorów, m.in. wśród polskich firm państwowych i międzynarodowych firm motoryzacyjnych. Tu może być problem. Co prawda najwięksi motoryzacyjni gracze coraz więcej inwestują w elektromobilność, ale ogólnie rzecz biorąc okres stłumienia działalności gospodarczej przez epidemię nie sprzyja wykładaniu pieniędzy na inwestycje, poza tymi, które bezpośrednio wpływają na poprawę własnej produkcyjności czy rentowności.Izera jeszcze przed startem ma więc pod górkę, co może być wytłumaczeniem braku konkretnych informacji. ElectroMobility przekonuje, że wciąż pracuje nad projektem, na który pandemia także miała wpływ. - W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy aktualizację biznesplanu, którego pierwsza wersja powstała w połowie 2018 roku i bazowała w dużej mierze na pewnych założeniach. Dziś mogliśmy je już zastąpić konkretnymi danymi i kwotami uzyskanymi w trakcie rozmów np. z dostawcami platformy oraz integratorem technicznym. Nowy plan EMP uwzględnia również sytuację rynkową wynikającą z pandemii COVID-19 - mówi Małgorzata Królak, dyrektor Biura Programu w ElectroMobility Poland.Zaznacza przy tym, że w ciągu tych dwóch lat znacząco zmieniły się perspektywy związane z samą elektromobilnością, która przeszła od wizji do rzeczywistości. Jednak fundamentalne założenia przyjęte w 2018 roku nadal pozostają w mocy.- Aktualizacja założeń biznesowych została wykonana we współpracy z renomowanym doradcą biznesowym, innym niż miało to miejsce w przypadku pierwszej wersji. Zależało nam na tym, aby założenia projektu zostały zweryfikowane przez podmiot, który do tej pory nie uczestniczył w pracach, aby partner mógł wnieść swoją niezależną perspektywę. Aktualizacja biznes planu spółki potwierdziła, że Izera jest nadal atrakcyjnym biznesowo przedsięwzięciem, a na jego zaprzestanie nie możemy sobie pozwolić mając na uwadze przyszłość branży motoryzacyjnej w Polsce - zapewnia Małgorzata Królak. Może więc miłośnicy polskiej motoryzacji dostaną jakiś prezent pod choinkę.