Toyota bierze się za problem zużytych baterii do samochodów. Pomogą Amerykanie

Toyota zamierza ograniczyć do zera emisje gazów cieplarnianych i wpływ na środowisko swojej działalności. Cel zrealizowany ma być do 2050 roku. Amerykańskie przedstawicielstwo firmy nawiązało współpracę z Redwood Materials, specjalizującą się w recyklingu baterii. Wraz z nowym partnerem Toyota zamierza stworzyć cały ekosystem obiegu zamkniętego baterii do zelektryfikowanych samochodów.

Toyota i Redwood Materials będą odbierać baterie od użytkowników, testować i wykorzystywać je na dwa sposoby. Jeśli to możliwe, bateria zostanie zregenerowana i wykorzystana ponownie, np. jako stacjonarny magazyn energii, a jeśli regeneracja nie będzie możliwa, Redwood Materials odzyska z nich surowce i przekaże do produkcji nowych ogniw.

Początkowo Toyota i Redwood Materials skupią się na zebraniu i ponownym wykorzystaniu lub recyklingu zużytych baterii z hybryd Toyoty. Kolejnym krokiem będzie współpraca przy monitorowaniu kondycji baterii w samochodach znajdujących się w użyciu i zarządzaniu danymi, a także przy dostarczaniu na rynek odzyskanych surowców i produkcji baterii z recyklingu.

- Perspektywa współpracy z Redwood Materials w budowie systemu wykorzystania zużytych baterii z naszych samochodów wpisuje się w plan Toyoty, by stworzyć zrównoważony ekosystem zarządzania bateriami w obiegu zamkniętym - mówi Christopher Yang, wiceprezydent ds. rozwoju biznesu w Toyota North America.

- Zależy nam, aby nasze baterie i surowce, z których są zrobione, służyły lepiej i dłużej. W ten sposób przybliżamy się także do realizacji celu neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju - dodaje.

Toyota będzie inwestować w elektryfikację samochodów

Amerykańska firma Redwood Materials zajmuje się obniżaniem kosztów produkcji i wpływu na środowisko baterii litowo-jonowych, wprowadzając na rynek materiały do produkcji katod i anod, odzyskane ze zużytych akumulatorów. Odbiera rocznie ponad 6 GWh zużytych baterii do recyklingu, które są następnie rafinowane i przerabiane na materiały krytycznie ważne dla rozwoju elektromobilności.

Firma planuje do 2025 roku zwiększyć produkcję w USA do 100 GWh rocznie, co wystarczy do wyprodukowania co roku ponad miliona pojazdów elektrycznych.

- Toyota jest producentem, który torował drogę dla czystego transportu wprowadzając ponad 20 lat temu na rynek Priusa. Teraz realizuje zobowiązanie, by jeszcze w tej dekadzie sprzedawać miliony zelektryfikowanych pojazdów rocznie, a jednocześnie zadbać, aby w przyszłości ich produkcja odbywała się w obiegu zamkniętym - komentuje JB Straubel, założyciel i dyrektor generalny Redwood Materials.

- Realizacja wspólnej wizji, aby zmniejszyć wpływ produkcji samochodów na środowisko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportu, przyspieszy popularyzację pojazdów elektrycznych - dodaje.

Toyota kładzie nacisk na zwiększenie możliwości produkcji baterii do samochodów, budując nowe fabryki oraz rozbudowując istniejące. Niedawno ogłosiła inwestycję 1,29 mld dol. w nową fabrykę akumulatorów Toyota Battery Manufacturing w Karolinie Północnej. Przewiduje się, że po uruchomieniu zakład będzie produkować zestawy akumulatorów dla 1,2 mln zelektryfikowanych pojazdów rocznie.

Japońska firma planuje zainwestować 70 mld dol. w rozwój zelektryfikowanych samochodów do 2030 roku i osiągnąć do tego czasu roczną globalną ich sprzedaż na poziomie 8 mln pojazdów.