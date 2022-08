Toyota chce wymieniać baterie, zamiast je ładować

Toyota i firma logistyczna Yamato Transport będą wspólnie pracować nad systemem wymiany akumulatorów w autach elektrycznych.

Długi czas ładowania akumulatorów (i wynikające z tego kolejki w punktach ładowania) to jeden z największych „hamulców” w rozwoju elektromobilności.

Dzięki wymiennym bateriom można będzie ograniczyć pojemność akumulatorów w samochodach, dostosowując ją do rzeczywistych potrzeb i warunków pracy.

Rozwiązanie to powinno przyspieszyć ładowanie, zmniejszyć piki energetyczne, ale także obniżyć koszty wprowadzenia aut elektrycznych do masowego użytku.

Współpraca nawiązana przez Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), spółkę założoną w ubiegłym roku przez Toyotę, Isuzu i Hino, z firmą logistyczną Yamato Transport, ma pozwolić wypracować wspólne standardy i wprowadzić na rynek wymienne kartridże bateryjne do samochodów elektrycznych (BEV).

Długi czas ładowania i związana z nim możliwość powstawania długich kolejek do publicznych punktów ładowania to szczególny problem w przypadku długodystansowych ciężarówek, które muszą na trasie korzystać z publicznych ładowarek, oraz innych samochodów użytkowych.

Skrócenie czasu i obniżka kosztów

Z drugiej strony, znaczna liczba elektrycznych pojazdów w użyciu stanowi także wyzwanie dla sieci energetycznej ze względu na ograniczone możliwości przesyłowe oraz wzrost zapotrzebowania na energię w godzinach szczytu. Stworzenie systemu wymiennych, przenośnych kartridży bateryjnych do pojazdów ma być odpowiedzią Commercial Japan Partnership Technologies Corporation i Yamato Transport na to wyzwanie.

Według założeń projektu rozwiązanie to powinno obniżyć koszty wprowadzenia aut elektrycznych do masowego użytku. Dzięki wymiennym bateriom można będzie ograniczyć pojemność akumulatorów w samochodach, dostosowując ją do rzeczywistych potrzeb każdego pojazdu oraz do warunków, w jakich pracuje.

Zdjęcie z użytkowników konieczności ładowania baterii w samochodzie pozwoliłoby zmniejszyć koszty rozbudowy infrastruktury ładowania. Wyeliminowałoby także przestoje w pracy samochodu spowodowane ładowaniem.

Rozwiązanie dla aut użytkowych

Równie ważnym argumentem jest wyrównanie zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu doby. Baterie zwrócone operatorowi systemu mogłyby zostać naładowane w czasie mniejszego zapotrzebowania i niższych cen energii, niezależnie od tego, o jakich porach dnia samochody muszą być w użyciu.

CJPT planuje także zaprojektować różnego rodzaju komercyjne pojazdy elektryczne takie jak użytkowe vany i lekkie ciężarówki przystosowane do zasilania przez wymienne baterie. Firma przewiduje, że standaryzacja kartridży bateryjnych i dostosowanych do nich systemów ładowania obniży koszty elektrycznych samochodów użytkowych i zachęci do ich powszechnego stosowania.