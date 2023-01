Toyota drukuje części, zamiast je kupować. Tak jest taniej

Toyota w fabrykach w Polsce wykorzystuje drukarki 3D. Wszystko po to, by skrócić czas wytwarzania różnych przyrządów i zmniejszyć koszty produkcji.

Inwestycja w sprzęt do druku 3D wykorzystywany w fabrykach Toyoty w Polsce zwróciła się w ciągu jednego roku.

Wydrukowane komponenty są często łączone z częściami wykonanymi w innych technologiach produkcyjnych. To wydłuża ich żywotność.

Druk 3D choć nie jest najszybszy, to jednak pozwala dostosować niezbędną liczbę komponentów do sytuacji na linii produkcyjnej.

Zakłady Toyoty w Polsce od lat używają drukarek 3D i regularnie inwestują w niezbędny do stosowania tej technologii sprzęt. Ze względu na niezawodność druku 3D i niskie koszty utrzymania takich maszyn jest używana do wytwarzania narzędzi optymalizujących pracę na liniach montażowych. Coraz większy odsetek używanych w fabryce przyrządów jest drukowanych w 3D w technologii LPD.

- W druku 3D nie chodzi tak bardzo o czas produkcji. Nie jest to najszybsza technologia na rynku, ale z pewnością jest najbardziej elastyczna. Nie musimy magazynować części zamiennych, ponieważ można je wydrukować w 3D na żądanie. Możemy optymalizować projekty w dowolny sposób, ponieważ drukarki 3D są w stanie wyprodukować prawie wszystkie możliwe geometrie. W końcu, możemy rozpocząć drukowanie, kiedy tylko pojawi się taka potrzeba. Nie musimy czekać, aż dział narzędzi lub zewnętrzny podwykonawca będzie miał wolne moce przerobowe, by zająć się naszymi zleceniami. podkreśla Łukasz Kondek, inżynier odpowiedzialny za druk 3D w firmie Toyota, i dodaje, że czas oczekiwania na potrzebne oprzyrządowanie skrócił się z tygodni do dni, czasem nawet godzin.

Wydrukowanie prototypów zajmuje zaledwie 7 godzin

W polskich oddziałach Toyoty drukowane są przyrządy do pozycjonowania, przyrządy montażowe, narzędzia montażowe i osłony. Wydrukowane komponenty są często łączone z częściami wykonanymi w innych technologiach produkcyjnych. Jeden z przymiarów używanych w Toyocie ma wydrukowany w 3D korpus i kołki stykające się z metalowymi powierzchniami, które wykonano z nylonu na obrabiarkach CNC w celu zwiększenia trwałości. W ten sposób inżynierom Toyoty udało się znacznie wydłużyć żywotność tych przyrządów.

Wczesne prototypy były używane przez ponad 6 miesięcy, zanim się zużyły. A kiedy to nastąpiło, wydrukowanie nowych zajęło zaledwie 7 godzin.

- Jedną z kluczowych zalet używania drukarek 3D w przemyśle jest ich sprawdzona, trwała konstrukcja i łatwość konserwacji. Oznacza to, że światowi producenci, tacy jak Toyota, mogą na nich polegać przy drukowaniu sprzętu kluczowego dla utrzymania ciągłości pracy linii montażowej. Niezawodność jest absolutnie niezbędna, ponieważ nawet krótkie opóźnienia mogą generować straty znacznie przekraczające wartość samych drukarek – mówi Michał Siemaszko, Head of Research and Development w Zortrax SA.

Inwestycja w drukarki 3D zwróciła się w ciągu roku

Zanim fabryki Toyoty zaczęły używać drukarek 3D, przyrządy do obsługi linii montażowych były wytwarzane przez oddzielny dział wyposażony głównie w maszyny CNC. Dlatego inżynierowie musieli projektować te narzędzia z uwzględnieniem ograniczeń wymuszanych przez tradycyjne technologie wytwarzania. Drukarki 3D rozwiązały ten problem, znacznie obniżyły koszty i skróciły czas realizacji.

Cała inwestycja w sprzęt do druku 3D wykorzystywany w fabrykach Toyoty w Polsce zwróciła się w ciągu jednego roku.