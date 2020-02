Toyota i Panasonic będą pracować nad rozwojem baterii dla pojazdów elektrycznych

Spółka joint venture producenta motoryzacyjnego Toyota Motor i koncernu z branży elektronicznej Panasonic w kwietniu rozpocznie prace nad rozwojem baterii dla pojazdów elektrycznych - podały firmy w komunikacie.

Spółka typu joint venture o nazwie Prime Planet Energy and Solutions będzie pracować nad rozwojem baterii pryzmatycznych. Zgodnie z zapowiedziami będzie ona dostępna również dla innych koncernów motoryzacyjnych.

Prime Planet Energy and Solutions, w której 51 proc. należy do Toyoty, a pozostałe 49 do Panasonica rozpocznie działalność 1 kwietnia. Spółka zatrudni ponad 5 tys. pracowników.

Jak wskazała agencja Reutera, nowa firma ma być odpowiedzią na prognozowany wzrost popytu na pojazdy zelektryfikowane, a także odzwierciedla dążenia japońskich koncernów do stania się większymi globalnymi graczami w branży baterii samochodowych.

Według Toyoty i Panasonica baterie będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę m.in. jako rozwiązanie dla problemów środowiskowych czy wyzwań przed jakimi stoi branża motoryzacyjna.

Panasonic przez kilka lat był wyłącznym dostawcą baterii cylindrycznych dla amerykańskiego producenta pojazdów elektrycznych Tesla. Japoński koncern stara się jednak rozszerzyć listę klientów, przyspieszając rozwój akumulatorów pryzmatycznych mających szersze zastosowanie w branży.

Toyota i Panasonic współpracują w obszarze badań nad bateriami samochodowymi od co najmniej 1996 r. - przypomniała agencja. Wówczas firmy utworzyły spółkę typu joint venture o nazwie Primearth EV Energy, aby wspólnie produkować baterie dla pojazdów hybrydowych.