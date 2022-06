Toyota ma napęd hybrydowy 5. generacji

Toyota odświeża Corollę na rok modelowy 2023. Aktualizacje wizualne są raczej subtelne. Najważniejsza zmiana kryje się pod maską, to piąta generacja systemu hybrydowego Toyoty.

System będzie dostępny z silnikiem spalinowym o pojemności 1,8 lub 2,0 litra. Jak zapewnia producent, akumulator litowo-jonowy jest mocniejszy, ale jednocześnie mniejszy i lżejszy.

W przypadku silnika 1,8 litra moc systemu wzrasta do 140 KM, a silnik hybrydowy 2.0 dostarcza teraz 197 KM. Pojazd z mniejszym silnikiem przyspiesza do 100 km na godz. w 9,2 sekundy, a z większym w 7,5 sekundy.

Mocniejszy wariant jest również dostępny w Corolla Cross, SUV-ie od Corolli, który powinien być dostępny od jesieni.

Odświeżony rocznik Corolli trafi do salonów w pierwszym kwartale 2023 roku. Corolla to najpopularniejszy samochód japońskiego producenta. Wytwarzany jest od 1966 roku. Obecnie sprzedawany model to 12. generacja pojazdu.