Toyota ogranicza produkcję samochodów marki Lexus w związku z sytuacją w ChRL

Toyota tymczasowo ograniczy produkcję samochodów marki Lexus w Japonii w związku ze znacznym spadkiem sprzedaży w Chinach - podała we wtorek agencja Kyodo powołując się na źródła bliskie sprawie. Epidemia koronawirusa znacząco zmniejszyła sprzedaż nowych aut w ChRL.

Ograniczenie produkcji wejdzie w życie od przyszłego poniedziałku i będzie obowiązywać do końca miesiąca. Z obliczeń Kyodo wynika, że przełoży się na ok. 6-proc. spadek w odniesieniu do planów firmy. Zmniejszenie produkcji dotyczyć będzie fabryk w prefekturach Fukuoka i Aichi.

W lutym sprzedaż nowych samochodów Toyoty, w tym marki Lexus, spadła w Chinach o 70 proc.

W 2019 roku japoński koncern sprzedał w ChRL ok. 1,62 mln egzemplarzy w porównaniu z 1,61 mln w Japonii. Tym samym pierwszy raz w historii wyniki z chińskiego rynku były lepsze niż z rodzimego. W ubiegłym roku Lexus dostarczył w Chinach 202 tys. egzemplarzy - o 25 proc. więcej niż w 2018 roku.

Na świecie wykryto już ponad 110 tys. zakażeń i ok. 4 tys. zgonów związanych z wirusem, z czego zdecydowaną większość - w Chinach kontynentalnych. Obecnie liczba wykrywanych codziennie infekcji jest tam jednak niższa niż za granicą.