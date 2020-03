Toyota planuje nową fabrykę samochodów elektrycznych

Japoński koncern Toyota Motor zamierza zbudować w Chinach nową fabrykę pojazdów elektrycznych. Spółka ma zrealizować projekt warty 8,5 mld juanów (1,22 mld USD) wspólnie ze swoim lokalnym partnerem, FAW Group - podała agencja Reutera w oparciu o źródła.

Zgodnie z treścią wystawionego przez China-Singapore Tianjin Eco-city dokumentu, do którego dotarła agencja, nowa fabryka chińskiego joint venture Toyoty i FAW ma powstać w portowym mieście Tiencin, ok. 115 km od Pekinu. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 1,22 mld USD.

Zakład ma produkować rocznie do 200 tys. samochodów zelektryfikowanych - NEV (new energy vehicles). Jak przypomniał Reuters, pod tym pojęciem rozumiane są w Chinach auta w pełni elektryczne, a także hybrydy plug-in oraz napędzane wodorem pojazdy z ogniwami paliwowymi.

Toyota odmówiła Reuterowi komentarza. Japoński producent zastrzegł jedynie w oświadczeniu, że postrzega Chiny jako jeden ze swoich najważniejszych rynków na świecie i stale pracuje nad różnymi sposobami rozwoju działalności w tym kraju.

Wspólnie z innym lokalnym partnerem, GAC, Toyota rozszerza swoje możliwości produkcyjne w Kantonie w południowo-wschodnich Chinach.

Koncern z prefektury Aichi w ubiegłym roku sprzedał w ChRL 1,62 mln samochodów marek Toyota i Lexus, co przekłada się na 9-proc. wzrost w ujęciu rdr. (przy ogólnym rocznym spadku chińskiego rynku motoryzacyjnego o 8,2 proc.) - podała agencja Reutera.