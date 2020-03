Toyota stara się o linię kredytową do 9 mld dolarów

Koncern motoryzacyjny Toyota zgłosił się do dwóch dużych japońskich banków o założenie linii kredytowej o łącznej wartości biliona jenów (9,2 mld USD) – podała w piątek agencja Kyodo, cytując anonimowe źródła.

Baza finansowa Toyoty pozostaje solidna, lecz koncern stara się powiększyć zasoby pieniężne, przygotowując się do dalszego rozprzestrzeniania się epidemii - wskazali informatorzy agencji.



Według nich banki, do których trafiło zgłoszenie - Sumitomo Mitsui Banking i MUFG Bank - najprawdopodobniej zaakceptują propozycję producenta aut. Oznacza to, że każdy z nich pozwoli Toyocie na pożyczki sięgające 500 mld jenów.



Posunięcie drugiego co do wielkości światowego producenta samochodów wskazuje na problemy firmy z gromadzeniem środków na koszty finansowania z powodu kryzysu związanego z Covid-19 - oceniło Kyodo. Z oficjalnych dokumentów przedsiębiorstwa wynika, że na koniec 2019 r. spółka posiadała ok. 5,3 bln jenów w gotówce i depozytach.



Epidemia zmusiła już Toyotę do zatrzymania produkcji pojazdów na terytorium USA i Europy. Firma zapowiedziała też wstrzymanie siedmiu linii produkcyjnych w pięciu japońskich fabrykach. W ostatnim czasie spółka zaobserwowała także znaczny spadek sprzedaży w Chinach, gdzie rozpoczął się kryzys Covid-19.