Toyota ucierpi, ale nie skończy pod kreską

Toyota Motor, największy japoński producent samochodów, spodziewa się zakończyć bieżący rok fiskalny z zyskiem netto. Wskutek trwającej pandemii będzie on jednak słabszy o 64,1 proc. względem poprzedniego okresu rozliczeniowego - ogłosił koncern w czwartek.

Zgodnie z czwartkową konferencją kwartalną Toyoty koncern powinien zakończyć rok fiskalny do marca 2021 r. z zyskiem netto na poziomie 730 mld jenów (6,9 mld USD), co oznacza spadek o blisko dwie trzecie względem zeszłorocznego wyniku.



Zarazem koncern spod miasta Nagoja w prefekturze Aichi podtrzymał majowe zapowiedzi, w myśl których bieżący rok rozliczeniowy ma się wiązać dla Toyoty z zyskiem operacyjnym na poziomie 500 mld jenów (ponad 4,73 mld USD) - niższym o 79,2 proc. rdr. - przy przychodach na poziomie 24 bln jenów (ponad 227 mld USD) - o 19,6 proc. niższej, niż przed rokiem.



Wobec oznak poprawy sytuacji na niektórych rynkach, zwłaszcza w Chinach, japoński producent samochodów podniósł natomiast roczny cel sprzedażowy z 8,9 mln do 9,1 mln pojazdów (wliczając sprzedaż spółek zależnych: Daihatsu Motor i Hino Motors).

W zakończonym w czerwcu I kw. rozliczeniowym br. zyski netto Toyoty spadły o 74,3 proc. rdr. do 158,84 mld jenów (1,5 mld USD). W tym samym kwartale zysk operacyjny firmy spadł aż o 98,1 proc. do 13,92 mld jenów przy spadku przychodów ze sprzedaży o 40,4 proc. do 4,6 bln jenów. To pierwszy od czterech lat spadek notowany przez Toyotę w okresie kwiecień-czerwiec - zauważa w czwartek agencja Kyodo.

Zapowiedź Toyoty wpisuje się w szerszy trend pesymistycznych prognoz ogłoszonych wcześniej przez innych japońskich producentów samochodów: Nissana, Hondę, Mitsubishi i Mazdę. Podczas własnych konferencji wynikowych za II kwartał rozliczeniowy wszystkie wymienione spółki zapowiedziały, iż w związku z następstwami trwającej pandemii COVID-19 spodziewają się zakończyć rok fiskalny do marca 2021 r. najgorszą stratą operacyjną od co najmniej dziesięciu lat.