Toyota uruchomiła nową linię produkcyjną silnika 1,5 l

Firma Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w piątek (17 grudnia) w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną najnowszej generacji silnika o pojemności 1,5 l zaprojektowanego w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture).

Wraz z uruchomieniem linii oraz planowanym wprowadzeniem kolejnej generacji hybryd z lokalną produkcją obu silników elektrycznych MG1 i MG2 kończymy transformację naszej firmy z producenta silników konwencjonalnych w centrum napędów hybrydowych Toyoty - podkreślił prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Dariusz Mikołajczak.

Napędy te stanowią obecnie prawie 70 proc. produkcji obu zakładów i ich udział systematycznie rośnie - dodał.

W związku z tymi projektami Toyota zatrudniła dodatkowo ponad 300 pracowników w Wałbrzychu oraz ponad 600 osób w Jelczu-Laskowicach.

Silnik ten wraz z elektryczną przekładnią hybrydową produkowaną również w Wałbrzychu stanowi napęd hybrydowy Toyoty Yaris - Europejskiego Samochodu Roku 2021 oraz Yaris Cross.

"We wrześniu 2018 roku Toyota rozpoczęła w Wałbrzychu produkcję pierwszego komponentu hybrydowego - elektrycznej przekładni hybrydowej do silników o pojemności 1,8 litra. To był pierwszy z sześciu projektów wprowadzających polskie fabryki Toyoty na drogę ku elektromobilności" - czytamy w komunikacie.

Od tego czasu Toyota w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach uruchomiła trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych, w tym produkcję silnika elektrycznego MG1 stanowiącego integralną część przekładni oraz trzy linie silników TNGA. Dodatkowo w przyszłym roku w Wałbrzychu planowana jest zmiana generacji przekładni hybrydowej, w tym start produkcji drugiego silnika elektrycznego pracującego w przekładni - MG2.

"W ramach najnowszej inwestycji Toyota wybudowała całkowicie nową halę produkcyjną silnika TNGA o powierzchni 10 tys. m kw. Zainstalowano w niej ponad 300 maszyn i urządzeń stanowiących pięć nowych linii obróbczych oraz linię montażu zaprojektowanych zgodnie z architekturą TNGA, która przewiduje większą automatyzację produkcji. Dodatkowo w hali Odlewni w zakładzie w Jelczu-Laskowicach rozbudowane zostały linie odlewnicze" - przekazała spółka.

"Inwestycje TMMP w technologię hybrydową stanową kluczowy element strategii Toyota Motor Europe, która ma na celu dalszą lokalizację w Europie produkcji elektrycznych napędów hybrydowych tak, by zrealizować założenia firmy polegające na sprzedaży 1,5 mln pojazdów rocznie do 2025 r. W planach Toyoty w 2025 r. 90 proc. sprzedaży będzie obejmowało zelektryfikowane układy napędowe: hybrydowe, hybrydowe typu plug-in oraz zeroemisyjne zasilane bateriami lub wodorem" - podano w informacji.