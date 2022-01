Toyota właśnie podbiła USA. Pierwsza taka sytuacja w historii

Po raz pierwszy w historii amerykańskiej motoryzacji na szczycie listy producentów znalazła się firma spoza USA – Toyota przeskoczyła General Motors. Pierwszeństwo dał jej czipowy kryzys, który japońska marka przeszła nieco lepiej niż amerykańscy konkurenci. Według analityków z czasem to pierwszeństwo straci, ale nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku nie utrzyma się na szczycie.

Ford blisko liderów

O tym, że elektromobilność na amerykańskim rynku ma coraz większy sens, świadczy nie tylko wynik Tesli, która zwiększyła sprzedaż o dwie trzecie rok do roku, ale także sprzedaż Chevroleta Bolta, który - mimo problemów z bateriami - i tak zwiększył ją o niemal jedną piątą rok do roku.Toyota przez lata inwestowała w rozwój hybryd i na tym rynku jest hegemonem, ale pod względem elektromobilności ma chwilowo dopiero plany co do aut bateryjnych i wodorowego Mirai na rynku.Czytaj także: Jest lekarstwo na kryzys w fabrykach aut. Trzeba na nie jednak poczekać W zestawieniu z rokiem 2020 ten model zwiększył sprzedaż o ponad 400 proc., ale ta dynamika jest imponująca tylko na papierze... W liczbach mówimy o wzroście na poziomie 2629 aut rocznie, gdy najlepiej sprzedający się w ubiegłym roku w USA model Toyoty - RAV4 - znajdował ok. 34 000 nabywców miesięcznie, co rok do roku i tak oznaczało kilkuprocentowy spadek.Do walki o pierwsze miejsce może też dołączyć Ford, który do liderów wiele nie traci.Kilka dni temu koncern zapowiedział niemal podwojenie do 150 000 sztuk mocy produkcyjnych elektrycznej wersji F-150, która w tym roku ma wyjechać z salonów (na razie Ford już zebrał niemal 200 000 zamówień na ten samochód). W wersji spalinowej pick-upy serii F to najlepiej sprzedające się auta w USA. Kolejnym modelem wzrostu ma być Mach-E, elektryczny samochód, którego produkcja do 2023 roku ma wzrosnąć do 200 000 aut rocznie.Czytaj także: Wałbrzyska Toyota nie zwalnia tempa. Potroi produkcję silników elektrycznych W sumie dwa pierwsze koncerny - Toyota i General Motors - mają bardzo podobny poziom sprzedaży i udziału w rynku. Walka na wciąż dość rozchwianym przez różne problemy logistyczne wynikające z koronawirusa rynku może być zatem w tym roku bardzo wyrównana.