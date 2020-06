Toyota wprowadza na rynek pierwszego SUV-a plug-in

Japoński koncern Toyota Motor wprowadza na rynek pierwszego w swojej ofercie SUV-a z napędem hybrydowym typu plug-in. Zelektryfikowana wersja modelu RAV4 od poniedziałku jest dostępna w sprzedaży - na razie na rynku japońskim.

Według zapewnień producenta wariant plug-in RAV4 od swojego ubiegłorocznego hybrydowego poprzednika odróżnia się większą mocą napędu, co zapewnia pojazdowi dalszy zasięg i lepsze przyśpieszenie. Nowy model oferuje zasięg do 1300 km, z czego do 95 km przejedzie na samym akumulatorze - twierdzi koncern. RAV4 Plug-in Hybrid wyposażono ponadto w gniazdka pokładowe do zastosowania na wyjeździe lub w sytuacji awaryjnej - do trzech dni.

W wypowiedziach towarzyszących premierze pojazdu przedstawiciele spółki podkreślali lepsze osiągi i wygodę, a także przyjazność dla środowiska. W ocenie agencji Kyodo producent stara się zwiększyć swoje zaangażowanie w sektor pojazdów zelektryfikowanych.

Od poniedziałku RAV4 Plug-in Hybrid dostępny jest dla nabywców w Japonii. Ceny najnowszego wariantu SUV-a rozpoczynają się od 4,69 mln jenów (42,84 tys. USD). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami producenta, sprzedaż pojazdu w Europie zacznie się w drugiej połowie br.

Koncern z prefektury Aichi zamierza sprzedawać 300 samochodów RAV4 Plug-in Hybrid miesięcznie. W lutym br. całkowita sprzedaż SUV-ów z serii RAV4, licząc od ich pierwowzoru z 1994 r., przekroczyła próg 10 mln pojazdów.