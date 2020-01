W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Toyota wstrzymuje produkcję w Chinach do 9 lutego - ogłoszono w środę. Japoński koncern zapowiedział, że będzie dokładnie monitorować sytuację i podejmie dalsze decyzje od 10 lutego.

"Biorąc pod uwagę różne czynniki w tym wytyczne lokalnych władz i dostawy części postanowiliśmy wstrzymać od 29 stycznia do 9 lutego działania w naszych chińskich fabrykach" - poinformował rzecznik Toyoty Maki Niimi. "Będziemy monitorować sytuację i podejmiemy dalsze decyzje dot. produkcji od 10 lutego" - dodał.

By zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii nowego groźnego koronawirusa, rządy niektórych chińskich prowincji przedłużyły przerwę świąteczną o kolejny tydzień. Do 9 lutego do pracy nie wrócą m.in. zatrudnieni w Chinach pracownicy firmy internetowej Tencent.

Toyota ograniczyła już podróże do prowincji Hubei w środkowych Chinach, działając zgodnie z zaleceniami japońskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Koncern zaapelował też do pracowników aby unikali podróży do Chin - powiedział Niimi. Zapewnił, że w mieście Wuhan nie przebywa obecnie żaden pracownik firmy.

Według danych przekazanych w środę przez państwową komisję zdrowia epidemia koronawirusa zabiła już w Chinach 132 osoby, a u prawie 6 tys. osób potwierdzono zakażenie. Większość zgonów i zakażeń odnotowano w prowincji Hubei, szczególnie w jej stolicy, Wuhanie, który jest ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego.

Epidemia wybuchła w Wuhanie przed Świętem Wiosny, w czasie którego co roku setki milionów Chińczyków odwiedzają krewnych w rodzinnych miejscowościach. By zapobiec rozprzestrzenieniu się epidemii w czasie powrotów z przerwy świątecznej, władze centralne przedłużyły okres wolny od pracy o trzy dni do 2 lutego.

Tymczasem liczba potwierdzonych zakażeń nowym koronawirusem przekroczyła już liczbę potwierdzonych w Chinach kontynentalnych infekcji wirusem SARS w czasie epidemii z przełomu 2002 i 2003 roku. SARS zabił na świecie ponad 700 osób, w tym 349 w Chinach kontynentalnych.