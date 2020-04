Toyota Yaris debiutuje w odmianie Cross

Toyota pokazała nowe nadwozie w gamie Yarisa - model Cross to SUV segmentu B oparty na oparty na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Opracowany w Europie i dla Europy samochód będzie produkowany w fabryce Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) razem z nową generacją Yarisa. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów w 2021 roku.