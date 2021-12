Toyota zapowiada 30 nowych modeli samochodów elektrycznych

Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation, zapowiedział, że do 2030 roku gama w pełni elektrycznych samochodów (BEV) Toyoty i Lexusa będzie liczyła 30 modeli, a roczna sprzedaż osiągnie poziom 3,5 miliona pojazdów. Lexus do 2030 roku ma oferować w Europie, Ameryce Północnej i Chinach wyłącznie samochody elektryczne.

Zdywersyfikowana gama napędów

Rozwój baterii i silników elektrycznych pozwoli stworzyć zróżnicowaną gamę modeli, dostosowanych do różnych rynków, różnych klientów i różnych stylów życia. Gama samochodów użytkowych będzie dostosowana zarówno do transportu długodystansowego, jak i do lokalnych dostaw i pracy kurierów. Plany te obejmują m.in. superkompaktowe auto dostawcze stworzone z myślą o car-sharingu.Aby osiągnąć te cele, Toyota planuje ogromne inwestycje. Do 2030 roku firma przeznaczy 4 biliony jenów (30 miliardów euro) na rozwój i produkcję samochodów elektrycznych, w tym 2 biliony jenów na baterie. Kolejne 4 biliony jenów (30 miliardów euro) Toyota zainwestuje w rozwój gamy hybryd, hybryd plug-in i samochodów na wodór. Łącznie inwestycja w globalną gamę zelektryfikowanych samochodów do końca dekady wyniesie 8 bilionów jenów (60 miliardów euro).- Osiągnięcie neutralności oznacza zapewnienie ludziom na całym świecie dobrego, bezpiecznego życia. Musimy ograniczyć emisję CO2 najbardziej jak to możliwe, najszybciej jak to możliwe - wskazał Toyoda. - Żyjemy w zróżnicowanym świecie w czasach, kiedy przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne. Dlatego oferowanie tych samych opcji różnym ludziom na różnych rynkach nie zaspokoi ich potrzeb. Toyota będzie nadal z równą intensywnością rozwijać różne rodzaje samochodów i napędów, aby dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb - podkreślił Akio Toyoda.W ciągu ostatnich 26 lat Toyota zainwestowała bilion jenów w rozwój i produkcję baterii i wyprodukowała ponad 19 milionów baterii do samochodów. Na tym doświadczeniu firma buduje dalszy rozwój.Jesienią tego roku Toyota ogłosiła, że zainwestuje 1,5 biliona jenów (11,2 miliardów euro) w rozwój i produkcję baterii. Teraz Akio Toyoda zapowiedział, że kwota ta wzrośnie do 2 bilionów jenów. Toyota Tsusho zajmuje się zabezpieczaniem dla Toyoty odpowiednich zasobów litu i innych surowców od 2006 roku.W ramach dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym cyklu życia samochodów, Toyota zamierza do 2035 roku doprowadzić do tego, by wszystkie jej fabryki były neutralne węglowo, jednocześnie ograniczając zużycie energii i wprowadzając innowacyjne technologie produkcji.