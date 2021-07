Toyota zbuduje Izerę? Czeski film z czeskim błędem

Sensacyjne doniesienia o piruecie wykręcanym przez polskie zakłady Toyoty, stracie silników spalinowych i podchodach pod „toyotyzację” Izery. W tle Czechy i … czeski błąd w odczytaniu domniemanych maili ministra Michała Dworczyka. Czy Toyota może wesprzeć Izerę, skoro sama szuka wsparcia?

Chińskie wsparcie Toyoty

Milion elektrycznych aut BYD

Izera w poszukiwaniu wsparcia

Próba ściągnięcia elektrycznej Toyoty do Polski to ciekawy pomysł. Choć wydaje się, że argumenty typu „zaufany partner z płytą podłogową” są nie do końca trafione. Japończycy sami raczej szukają wsparcia partnerów doświadczonych w produkcji elektrycznych aut.Toyota jest globalnym liderem technologii hybrydowych, ale do bateryjnej elektromobilności trochę zaspała. A właściwie więcej niż trochę. Co prawda marka zapowiedziała, że do roku 2025 wypuści na rynek 15 nowych modeli aut w pełni elektrycznych z zasilaniem bateryjnym, ale pierwszym ma być zaplanowany dopiero na połowę przyszłego roku SUV o nazwie bZ4X, przygotowany wspólnie z Subaru.Wśród partnerów, jakich dobrała do rozwijania samochodów elektrycznych najważniejszym wydaje się być chiński BYD. W Europie kojarzy się głównie z elektrycznymi autobusami (firma ma w Europie 2 zakłady montażu autobusów i jest liderem europejskiego rynku), ale na początku czerwca do Norwegii wypłynęło z Szanghaju pierwszych 100 elektrycznych SUV-ów o nazwie Tang. Samochody te mają akumulatory dające zasięg ponad 500 km, ładowanie od 30 proc. do 80 proc. baterii w pół godziny i rozpędzają się „do setki” w 4,6 sekundy. Te sto aut ma rozpocząć marsz BYD także na rynek elektrycznych aut osobowych w Europie. Dostawy do Norwegii na ten rok mają sięgnąć 1500 sztuk.BYD pierwsze produkcyjne auto elektryczne wypuścił w 2008 roku. W maju tego roku z zakładu w Szenzen wyjechał milionowy już samochód elektryczny tej marki – czerwony BYD Han. Miasto Szenzen, główna siedziba BYD, zostało wybrane także na siedzibę założonej w ubiegłym roku spółki joint venture BYD i należącej do Toyoty spółki Hino. W ramach tej spółki firmy mają wspólnie pracować nad rozwojem samochodów elektrycznych z zasilaniem bateryjnym.Czytaj także: Hybryda PHEV – pomyłka czy łącznik dwóch epok motoryzacji? Jeżeli więc szukać tego partnera, to może lepiej bezpośrednio i od razu negocjować z BYD? Choć trzeba przyznać, że nazwa Toyota kojarzy się na naszym kontynencie znacznie lepiej niż BYD.Wśród partnerów Toyoty i BYD są także mniejsze marki, które samodzielnie mogłyby nie unieść ciężaru inwestycji koniecznych dla rozwoju elektromobilności – Daihatsu, Subaru i Suzuki. Dokładka od polskiego rządu, który wszak stoi za Izerą, pewnie też byłaby mile widziana.Z drugiej strony ElectroMobility Poland samo szuka wsparcia finansowego i dlatego już od miesięcy opóźnia datę wyboru platformy, na jakiej zbuduje samochód, wyjaśniając, że bez pokrycia finansowego budowy fabryki i konstrukcji samochodu nie będzie podejmować takich decyzji. Paweł Tomaszek, rzecznik spółki stwierdził, że porozumienie inwestycyjne powinno być podpisane do końca lipca. Wówczas może poznamy więcej szczegółów, może też nieco wyjaśni się tajemnica choć tego jednego z przechwyconych maili ministra Dworczyka.