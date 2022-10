Toyota zwiększa swój udział w sprzedaży samochodów w Europie

Japoński koncern motoryzacyjny Toyota umocnił się na pozycji drugiego co do wielkości sprzedawcy aut na na Starym Kontynencie.

Toyota Motor Europe od początku roku do 14 października sprzedała 813 547 pojazdów marek Toyota i Lexus. Oznacza to spadek o 6 procent, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Europejski rynek motoryzacyjny malał w tym czasie jednak znacznie szybciej – skurczył się o 16 procent.

Wzrost udziału Toyoty w europejskim rynku o 7,5 procent oznacza poprawę wyniku o 0,8 procent rok do roku.

Od początku roku Toyota sprzedała 540 777 elektrycznych, co oznacza 5-procentowy wzrost rok do roku.

Całkowity udział Toyoty w tym segmencie rynku europejskiego wynosi obecnie 7,2 procent i oznacza wzrost o 0,9 procent wobec roku poprzedniego.