Triggo rozpoczyna pilotażową produkcję pojazdów w AMZ Kutno

W zakładach AMZ Kutno ruszyła produkcja pilotażowej serii kilkudziesięciu sztuk pojazdów elektrycznych firmy Triggo. W przyszłym roku ma ruszyć produkcja seryjna. Triggo stara się o uzyskanie homologacji, szuka partnerów biznesowych i przygotowuje debiut na rynku NewConnect.

Pojazd jest gotowy na autonomiczność, a firma na giełdę

Model biznesowy Triggo skupia się na dwóch fundamentach. Pierwszy zakłada koncentrację działań na dostawach pojazdów flotowych dla profesjonalnych odbiorców, w tym operatorów usług car sharing i służb publicznych. Drugim filarem jest wdrożenie własnych platform usługowych robo-taxi. To przyszłościowy rynek usług przewozów osób, umożliwiający połączenie wysokiej nominalnej marży brutto obserwowanej w systemach car sharingowych, ze znaczącymi przychodami jednostkowymi (Uber, Bold itd.).Kluczowym aspektem jest autonomiczne przebazowanie pojazdów, prowadzące do wzrostu średniej liczby przejazdów poszczególnych pojazdów przy minimalizacji wkładu pracy człowieka. Triggo dysponuje w pełni cyfrowym układem sterowania drive-by-wire, co jest punktem wyjścia do bezproblemowej adaptacji systemów autonomicznego prowadzenia.Triggo stara się przyspieszyć pozyskanie zewnętrznego kapitału. - W najbliższych tygodniach planujemy przeprowadzić ofertę publiczna akcji, którą zrealizujemy w oparciu o memorandum informacyjne pozwalające pozyskać środki do 2,5 mln euro. W dalszej kolejności chcemy ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na NewConnect - dodaje Rafał Budweil.