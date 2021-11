Triggo testuje pod Londynem zdalne sterowanie pojazdem

Pojazdy polskiej firmy Triggo rozpoczęły testy zdalnie sterowanego przebazowywania w „inteligentnym mieście” pod Londynem. Triggo pracuje nad rozpoczęciem kolejnych testów pilotażowych w Polsce i Europie, a także przygotowuje założenia produkcji seryjnej i spodziewa się debiutu na rynku NewConnect do końca 2021 roku.

Triggo w drodze na giełdę

Dobre perspektywy dla rozwoju

Triggo wyróżnia się dzięki opatentowanej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii, która pozwalazłożyć przednie koła, redukując tym samym szerokość pojazdu z 148 cm do 86 cm. Ułatwia to przejazd przez korek oraz parkowanie na niewielkiej przestrzeni. Według polskiej firmy projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach świata.Spółka, która w maju br. przeprowadziła publiczną ofertę akcji, przygotowuje się także do debiutu na rynku NewConnect. - Obecność na giełdzie wzmocni naszą wiarygodność, przejrzystość biznesu i umożliwi inwestorom partycypację we wzroście wartości Triggo. Podtrzymujemy wcześniejsze plany operacyjne i strategiczne, a pilotaż na Wyspach Brytyjskich jest realizacją jednej z zapowiedzi z okresu IPO - dodaje Rafał Budweil.Spółka pozyskała z oferty publicznej 6,3 mln zł przeznaczone na realizację kluczowych działań poprzedzających rozpoczęcie seryjnej produkcji. Ofertą było objętych 45,5 tys. akcji o cenie 138 zł, co odpowiada wycenie spółki na poziomie 215 mln zł.Czytaj także: Triggo rozpoczyna pilotażową produkcję pojazdów w AMZ Kutno Główny cel emisyjny dotyczył wydatków na produkcję pilotażową. Drugim było zakończenie prac w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5 (pozwalającej na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Kalifornia i znaczna część innych stanów USA). Trzeci cel stanowi przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne podwykonawców lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.Według raportu IDTechEX, rynek elektrycznych mikrosamochodów MEV (kwadrycykle lub samochody segmentu A-sub) może osiągnąć w 2025 roku ponad 25 mld euro. Z kolei prognozy rynkowe firmy Frost & Sullivan wskazują, że sprzedaż MEV osiągnie w 2030 r. poziom 1,8 mln sztuk. Dla porównania ponad 1,7 mln sztuk sięgnęła łączna sprzedaż pojazdów BEV+PHEV w Europie i USA w 2020 r.Według danych Berg Insight AB, w 2023 roku liczba użytkowników carsharingu, ma osiągnąć blisko 227 mln osób, co daje średnioroczne tempo wzrostu bazy użytkowników na poziomie 35 proc. Z kolei Frost&Sulilvan ocenia, że liczba pojazdów wykorzystywanych we flotach Mobility-as-a-Service wzrośnie z 300 tys. szt. w 2018 r. do 1,1 mln szt. w 2030 r., Według wyliczeń ośrodka Brand Essence Market Research całkowita wartość rynku car-sharing w skali globalnej na koniec 2018 r. wyniosła około 5,4 mld dolarów. Do końca 2025 r. branża ma wzrosnąć do blisko 11 mld dolarów.