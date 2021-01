Triggo wyemituje akcje, by sfinansować polski samochód elektryczny

Zarząd Triggo, firmy pracującej właśnie nad małym autem elektrycznym, planuje w najbliższych miesiącach pozyskać środki na drodze oferty publicznej akcji. Wartość emisji wyniesie do około 11 mln zł, które mają pomóc w sfinansowaniu dalszych badań i prac nad wdrożeniem seryjnej produkcji pojazdu. Spółka zakłada też debiut na rynku NewConnect w 2021 roku.

Carsharing ma dodać rozpędu

Spółka w 2020 roku rozpoczęła kolejne etapy rozwoju projektu, m.in. obejmujące rozmowy z podmiotami zainteresowanymi dystrybucją pojazdu w UE i na świecie i koncernami motoryzacyjnymi w zakresie potencjalnej współpracy. Została także podpisana umowa z renomowanym włoskim studiem projektowym ItalDesign Giugaro, które wesprze Triggo w budowie relacji z producentami OEM w Chinach.- NewConnect dla Triggo to pierwszy krok ku obecności na rynkach kapitałowych. W dalszej perspektywie zamierzamy przejść na rynek główny GPW. Triggo jest unikatowym projektem w skali światowej. Globalne trendy na międzynarodowych rynkach kapitałowych są niezwykle sprzyjające dla spółek z branży e-mobilności, co jest odzwierciedlone w niezwykle atrakcyjnych wycenach jakie osiągają. Nie wykluczamy zatem dual listingu na wybranym rynku zagranicznym - informuje Rafał Budweil.Model biznesowy Triggo skupia się na dwóch fundamentach. Pierwszy zakłada koncentrację na dostawach pojazdów na potrzeby flot profesjonalnych odbiorców, w tym operatorów usług carsharing i służb publicznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach Europy, Azjach i Ameryk.Drugim filarem jest wdrożenie własnych platform usługowych robo-taxi. Kluczowym aspektem jest tu autonomiczne przebazowanie pojazdów, prowadzące do wzrostu średniej liczby przejazdów poszczególnych pojazdów przy ograniczeniu pracy człowieka. Triggo już dzisiaj dysponuje całkowicie cyfrowym układem sterowania drive-by-wire, tj. punktem wyjścia do instalacji systemów autonomizacji jazdy.W Polsce jest coraz więcej projektów dotyczących elektromobilności. W ostatnim czasie (26 stycznia) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło cztery firmy, które przeszły do kluczowego etapu programu e-Van, wspierającego rozwój polskich samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym lub wodorowym.Najwięcej punktów zebrała spółka Innovation AG, opracowująca od lat koncepcje elektromobilności w ramach Zgorzeleckiego Klastra Efektywności Energetycznej. Pozostałą trójkę tworzą Autobox Innovatiion z grupy Sobiesława Zasady, warszawki Instytut Elektrotechniki oraz wodorowa Syrena z Kutna wraz z Ekoenergetyką i Mpower. Każda z firm dostanie po 3 mln zł na dalsze prace związane z dokumentacją techniczną pojazdu i przygotowaniem zabudowy testowej.Opracowane w ramach programu pojazdy mają mieć ładowność przynajmniej 1 tony i możliwość pokonania na jednym ładowaniu 250 km (w przypadku auta na baterie) lub 400 km (w przypadku pojazdu z wodorowym ogniwem paliwowym – FCEV).