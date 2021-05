Triggo zakłada pierwsze komercyjne wdrożenie pojazdów serii pilotażowej

Triggo SA - spółka, która opracowała innowacyjny w skali globalnej i opatentowany pojazd elektryczny będący odpowiedzią na problem korków i braku miejsc parkingowych, zakłada w latach 2021-22 przeprowadzenie pilotaży w Europie i Azji.

Mały i zwinny

Triggo obecnie prowadzi ofertę publiczną, której przedmiotem jest oferowanie do 45 500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii C7 i cenie maksymalnej 138 zł. Zapisy przyjmuje Koordynator Oferty Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w okresie do 5 maja włącznie. Po zakończeniu IPO, intencją zarządu Triggo jest wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku NewConnect. Główny cel emisyjny dotyczy wydatków (do 3,4 mln zł) na produkcję pilotażową.Drugim (do 1,5 mln zł) jest zakończenie prac w zakresie uzyskania homologacji europejskiej L7e-CP oraz opracowania wersji homologacyjnej L5. Opracowanie wersji L5 poza rynkami europejskimi pozwoli także na użytkowanie Triggo w takich lokalizacjach jak Kalifornia i znaczna część innych stanów USA. Trzecim celem emisyjnym w wys. do 1 mln zł jest przygotowanie wdrożenia produkcyjnego. Planowane jest ono w Polsce w oparciu o istniejące zasoby produkcyjne wyspecjalizowanych podwykonawców, lub przy użyciu zbudowanej od podstaw infrastruktury spółki.- Naszą ambicją jest bycie polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności, który rozwiązuje dwa kluczowe wyzwania każdego miasta, tj. korki uliczne i brak miejsc do parkowania - podsumowuje Rafał Budweil.Triggo jest polskim, innowacyjnym i w pełni elektrycznym pojazdem, który dzięki swojej konstrukcji łączy zalety wysokiej mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem samochodów miejskich. Dzięki opatentowanej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii, Triggo może złożyć przednie koła redukując tym samym szerokość pojazdu z 148 cm do 86 cm, co pozwala przejechać przez napotkany korek oraz zaparkować na niewielkiej przestrzeni.Zobacz także: Triggo rozpoczyna pilotażową produkcję pojazdów w AMZ Kutno