Trolejbusy Solaris dotarły do Norwegii

Zgodnie z umową podpisaną w 2019 r. z przewoźnikiem Keolis Norge, firma Solaris Bus & Coach dostarczy w 2020 r. do Bergen 10 przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18. Cztery z nich zostały właśnie przekazane do tego drugiego co do wielkości miasta w Norwegii.

Zamówione przez Keolis Norge trolejbusy posiadają wbudowany alkomat sprawdzający trzeźwość kierowcy przed uruchomieniem pojazdu.

Oficjalny wyjazd na linie wszystkich nowych pojazdów zaplanowano na początek grudnia.

Pierwsze trolejbusy Solarisa w Norwegii, przeznaczone są do obsługi jedynej zachowanej w Bergen linii trolejbusowej, której aktualna długość to 7,5 km.

Trollino 18 zamówione przez Keolis Norge AS, napędzane są elektrycznym silnikiem o mocy 240 kW i wyposażone w baterie trakcyjne o pojemności 55 kWh, dzięki którym możliwe jest pokonanie dystansu ponad 11 kilometrów bez konieczności korzystania z trakcji.



Baterie ładowane są z wykorzystaniem technologii „in motion charging”, czyli możliwości ładowania baterii w czasie jazdy z wykorzystaniem trakcji trolejbusowej poprzez zamontowane na pojeździe odbieraki prądu połączone z nadziemną siecią trakcyjną.



- Już niedługo wszystkie 10 nowych pojazdów rozpocznie obsługę pasażerów, powiększając jednocześnie bezemisyjną flotę Solarisów w naszym kraju. Miasto Bergen i przewoźnik Keolis silnie inwestują w przyjazne środowisku rozwiązania w transporcie publicznym i lepszą jakość życia w naszych miastach - powiedział Sverre Skaar, dyrektor zarządzający Solaris Norge.



Na pokładzie trolejbusów Solaris Trollino 18 znajdują się 42 miejsca siedzące – wszystkie wyposażone w pasy bezpieczeństwa.