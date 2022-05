Trudny kwartał Volkswagena

W pierwszym kwartale tego roku Volkswagen znacznie stracił na wolumenach sprzedaży. Porównując z pierwszym kwartałem minionego roku nieco mniej zmniejszyły się przychody. Wzrósł natomiast zysk operacyjny.

Wolumen dostarczonych aut spadł o jedną czwartą.

Przychody zmniejszyły się o 15 proc.

Zysk operacyjny wzrósł o 4,7 proc., do 513 mln euro.

W pierwszych trzech miesiącach liczba dostarczonych przez markę Volkswagen samochodów spadła do około miliona. W porównaniu z pierwszym kwartałem minionego roku, w którym dostarczono 1,36 mln to spadek o 25,6 proc. Według Volkswagena to wynik problemów spowodowanych przez wojnę w Ukrainie, globalny niedobór półprzewodników oraz sytuację związaną z koronawirusem w Chinach.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 14,9 mld euro, co rok do roku oznacza spadek o 15,3 proc. (I kwartał 2021: 17,6 mld euro) dzięki optymalizacji oferty i polityki cenowej

Rentowność operacyjna sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrosła do 3,4 proc. (w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosiła 2,8 proc.). Zysk operacyjny marki Volkswagen przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł do 513 mln euro, co stanowi wzrost rok do roku o 4,7 proc.

Cash flow netto przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 92 mln euro- co stanowi spadek o 74,7 proc. rok do roku.

Prace nad poprawą efektywności

Volkswagen kontynuuje intensywne prace nad poprawą efektywności kosztowej: m.in. nad dalszym obniżaniem kosztów stałych i kosztów ogólnych. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności w perspektywie długoterminowej.

- Obecnie stoimy w obliczu różnych wyzwań, takich jak niepewność geopolityczna, podwyżki cen towarów i energii oraz skutki pandemii w Chinach. Staramy się przeciwdziałać tym zagrożeniom, stosując redukcję kosztów i poprawiając wyniki operacyjne w poszczególnych obszarach. Niemniej jednak nasz cel, jakim jest rentowność operacyjna sprzedaży na poziomie 6 procent w 2023 roku pozostaje aktualny – powiedział dyrektor finansowy Volkswagena Alexander Seitz.

Czytaj także: Elektryczny „ogórek” Volkswagena wyskoczył ze słoika

Realizacja planu jest uzależniona od rozwoju wojny na Ukrainie, a w szczególności od jej wpływu na gospodarkę światową, a tym samym na działalność marki Volkswagen. Popyt pozostaje wysoki zarówno na samochody z silnikami spalinowymi, jak i w pełni elektryczne.

Wzrost dostaw elektryków

W ciągu pierwszych trzech miesięcy dostarczono 53 400 aut elektrycznych (BEV) (wzrost o 74 procent). Kluczową rolę odgrywa tu Volkswagen ID.4, który stanowi ponad połowę sprzedaży. Do klientów trafiło już 30 300 sztuk tego modelu. Volkswagen zwiększa obecnie moce produkcyjne swoich zakładów, by były w stanie zaspokoić popyt na ten model. 20 maja 2022 r. produkcja modelu ID.4 rozpocznie się w Emden. W drugiej połowie roku model ten zacznie zjeżdżać również z linii produkcyjnej w Chattanooga w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj także: Volkswagen zwiększa dostawy elektrycznych aut o dwie trzecie

Według Volkswagena wszystkie modele z rodziny ID cieszą się dużym popytem – w samej Europie złożono na nie ponad 120 000 zamówień. Bank zamówień na samochody ze wszystkimi rodzajami napędu osiągnął najwyższy w historii poziom – jest w nim dziś ponad 670 000 pojazdów tylko w Europie.