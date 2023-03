Trumny na kołach, czyli cała prawda o polskich autach

Mechanicy ujawniają prawdę o autach, którymi jeździmy. Na polskich drogach zdarzają się „trumny na kołach”, Passaty czy Golfy z dwóch ostatnich dekad, to nie to samo, co Volkswageny z wcześniejszych epok. Najczęstsze problemy to zawieszenie i „elektryka”.

Po skoku cen nowych aut i zmniejszeniu ich dostępności kierowcy odraczają decyzje zakupowe, a w tym czasie reperują to, co mają w garażu.

W przypadku awarii, kierowcy proszą o wykonanie tylko podstawowych czynności, pozwalających jedynie na doraźne rozwiązanie problemu, podczas gdy jeszcze kilka lat temu częściej prosili, by usunąć problem kompleksowo.

Wśród najczęstszych usterek, z jakimi kierowcy zgłaszają się do warsztatów, mechanicy wyróżnili awarie zawieszenia (59 proc. odpowiedzi) oraz tzw. „elektryki” (30 proc.).

Według badania przeprowadzonego wśród mechaników przez ProfiAuto Serwis, Polacy jeżdżą coraz starszymi autami, z coraz większym przebiegiem, a w przypadku awarii decydują się tylko na konieczne i podstawowe naprawy w serwisie. Według mechaników po drogach wciąż poruszają się „wraki na kołach”, które zagrażają bezpieczeństwu.

Przeprowadzone przez ProfiAuto Serwis badanie wskazuje m.in., jak w ostatnich trzech latach zmieniły się nawyki korzystania z pojazdów przez kierowców, czym przyjeżdżają do serwisów, a także które marki są w ich oczach najbardziej (nie)zawodne.

- Trudna sytuacja gospodarcza, związana m.in. z pandemią, inflacją oraz wojną w Ukrainie, zmieniła globalny i polski rynek motoryzacyjny. Mniej zasobne portfele kierowców sprawiły, że do kwestii kupna nowego bądź korzystania z używanego pojazdu podchodzimy z większą rozwagą i baczniejszą kalkulacją, niż przed kilkoma lub kilkunastoma latami. Nowe samochody są drogie albo trzeba na nie czekać niekiedy miesiącami. To z kolei przełożyło się na rynek samochodów używanych, których ceny także wystrzeliły w górę. Kierowcy odraczają więc decyzje zakupowe, a w tym czasie reperują to, co mają w garażu. To sytuacja bez precedensu od momentu powstania wolnego rynku sprzedaży i serwisowania samochodów w Polsce – mówi Michał Tochowicz, prezes firmy Moto-Profil, będącej właścicielem sieci ProfiAuto Serwis. To sieć profesjonalnych hurtowni, sklepów i warsztatów motoryzacyjnych, która współpracuje z ponad 2150 serwisami samochodowymi oraz 240 partnerami handlowymi.

Naprawiamy swoje samochody na zasadzie „byle jeździł”

Najciekawsze wyniki badań dotyczą m.in. tego, jak Polacy naprawiają swoje samochody w warsztatach. Niemal trzy czwarte mechaników wskazało, że w przypadku awarii, kierowcy proszą o wykonanie tylko podstawowych czynności, pozwalających jedynie na doraźne rozwiązanie problemu. Podkreślają, że w przyszłości może to skutkować kolejnymi, nawet poważniejszymi usterkami całych układów w samochodzie. Jak zauważają eksperci, to zmiana w stosunku do wcześniejszych lat, gdy klienci częściej prosili, by usunąć problem kompleksowo – „od A do Z”, w celu uniknięcia potencjalnych kłopotów w przyszłości.

- Jest kilka przykładów awarii, przy których warto, a nawet należy pokusić się o kompleksową naprawę, a nie tylko wymianę podstawowej części. Gdy mówimy na przykład o silniku – oszczędzanie na regularnej wymianie tanich pasków osprzętu i rozrządu może w przyszłości zemścić się w postaci napraw idących w tysiące złotych, a niekiedy i przewyższających wartość auta. Musimy mieć świadomość, że przy skomplikowanych systemach montowanych we współczesnych samochodach pozorne oszczędzanie to często po prostu proszenie się o dodatkowe wydatki w najbliższej przyszłości – mówi Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis, ale przyznaje, że w obecnej sytuacji gospodarczej trudno winić właścicieli pojazdów o oszczędzanie na każdym aspekcie życia, w tym – na użytkowaniu samochodu.

Jeździmy autami coraz starszymi i z coraz większym przebiegiem

Pytana o przebieg samochodów, jakie pojawiają się w warsztatach, większość mechaników (54 proc.) odpowiedziała, że w ostatnich trzech latach jest on wyższy, niż kiedyś. Te wyniki korespondują z odpowiedziami dotyczącymi wieku samochodów kupowanych przez klientów – aż 45 proc. właścicieli warsztatów odpowiedziała, że jest on w ich ocenie w ostatnich latach wyższy, a 44 proc., że jest bez zmian w stosunku do aut kupowanych przed pandemią i inflacją.

W przypadku roczników modeli, jakimi kierowcy pojawiają się w serwisach, 55 proc. mechaników wskazało, że są to auta w wieku 5-10 lat, a 36 proc., że są to pojazdy mające 10-15 lat. Eksperci sieci ProfiAuto Serwis zauważają, że zestawienie tych opinii z raportami instytutów badających polski rynek motoryzacyjny ukazuje dość dziwny obraz, ponieważ dane ubiegłorocznego raportu Instytutu Samar wskazują, że średni wiek samochodu w Polsce to ok. 15,5 roku, nie licząc tzw. „martwych dusz”, czyli samochodów będących w bazie CEPIK, lecz nieporuszających się już po drogach.

- Z takiego porównania wysnuć można niepokojącą tezę, że na naszych drogach porusza się wiele samochodów, które bądź naprawiamy na własną rękę, bądź też ich kierowcy nawet „nie pamiętają”, kiedy ostatni raz byli w serwisie. To koresponduje dość dobrze z wprowadzanymi regulacjami legislacyjnymi, które mają uszczelnić kwestię rzetelnych badań stanu technicznego aut i działania Stacji Kontroli Pojazdów – podkreśla Adam Lehnort.

Stan techniczny aut jest ogólnie lepszy, ale „wraki na kołach” wciąż się zdarzają

Pozytywnym aspektem badania było to, że samochody pojawiające się regularnie w serwisach są w lepszym stanie technicznym, niż w poprzednich latach. Odpowiedziało tak aż 74 proc. mechaników. 16 proc. wskazało, że jest tak źle, jak w okresie poprzedzającym pandemię.

Jedno z pytań ankiety dotyczyło także tego, czy w warsztatach pojawiają się pojazdy w tak złym stanie technicznym, iż w ogóle nie powinny poruszać się po drogach. 63 proc. mechaników stwierdziło, że takie przypadki już się nie zdarzają. Niepokojące jest jednak to, że niemal co czwarty z nich (24 proc.) stwierdził, że do jego warsztatu wciąż niekiedy przyjeżdżają kierowcy, których samochody bezpośrednio zagrażają zdrowiu i życiu uczestnikom ruchu.

Francuskie zawieszenie nie wytrzymuje jazdy po polskich drogach

Raport zawiera także opinie mechaników na temat najbardziej awaryjnych samochodów. Badanie potwierdziło, że najbardziej awaryjne są modele producentów francuskich (41 proc. odpowiedzi). Obecność marek niemieckich na drugim miejscu (37 proc.) to według mechaników z jednej strony zwiększenie ich awaryjności w porównaniu do modeli z lat 90. i wcześniejszych, ale też duża liczba starszych roczników oraz aut powypadkowych poruszających się po polskich drogach. Jednocześnie najmniej awaryjne okazały się – co nie jest zaskoczeniem – samochody z Japonii oraz Korei Południowej (1 proc.).

Wśród najczęstszych usterek, z jakimi kierowcy zgłaszają się do warsztatów, mechanicy wyróżnili awarie zawieszenia (59 proc. odpowiedzi) oraz tzw. „elektryki” (30 proc.). Jak wskazują eksperci, jest to z jednej strony efekt nadal słabej jakości dróg, a z drugiej coraz większej ilości podzespołów elektrycznych i elektronicznych montowanych w samochodach produkowanych od początku XXI wieku. Na kolejnych miejscach znalazły się awarie układu napędowego (w tym silnika) oraz karoserii.

- Wyposażanie samochodów z lat 2000 i nowszych w coraz większą ilość elektroniki niestety mści się obecnie, gdy są to już auta używane. Poza tym – jak widać po naszym badaniu – słynne Passaty czy Golfy z końca lat 2000 i młodszych, to już nie to samo, co niemieckie trwałe i niezawodne Volkswageny z wcześniejszych epok – wskazuje Adam Lehnort.

Badanie prowadzone było w formie ankiety, w IV kwartale 2022 r., wśród 162 właścicieli niezależnych serwisów motoryzacyjnych zrzeszonych w sieci ProfiAuto Serwis z całej Polski.