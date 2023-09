Trwa walka na obniżki cen na chińskim rynku nowych samochodów

Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych poinformowało, że w sierpniu tego roku amerykański koncern motoryzacyjny Tesla sprzedał 84,1 tysiąca samochodów elektrycznych Modeli 3 i Y.

Zgodnie z opublikowanym przez Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych (CPCA) w sierpniu tego roku amerykański koncern motoryzacyjny Tesla sprzedał w sierpniu 2023 roku 84,1 tysiąca samochodów wyprodukowanych w fabryce w Szanghaju. Oznacza to wzrost miesięcznej sprzedaży w ujęciu rok do roku o 30,9 procent.

Ze względu na spadek wzrostu gospodarczego w Chinach, który trwa już pół roku, odnotowano spadek sprzedaży nowych samochodów, w tym także aut z napędem hybrydowym i elektrycznym. Chcąc utrzymać swoją pozycję na rynku, Tesla w sierpniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce cen.

Natomiast w ostatnim tygodniu miesiąca dodatkowo wprowadzono dopłatę do ubezpieczenia samochodów, co ma zachęcać do zakupów. Te zachęty doprowadziły do spadku rentowności w pierwszym półroczu z wcześniejszych 27,8 procent do 17,9 procent.

W Chinach oferowane były dotychczas tylko modele 3 i Y, od 1 września do salonów trafił odświeżony model 3, który ma niewielkie zmiany w karoserii, natomiast wnętrze poddane zostały niewielkiej, nowej stylizacji. Za te modyfikacji trzeba będzie jednak zapłacić o 12 procent więcej w stosunku do starego modelu.

Najlepszą pozycję na rynku ma chiński koncern BYD, który w sierpniu sprzedał łącznie samochodów elektrycznych i hybrydowych ponad 247 tysięcy, co oznacza wzrost, w stosunku do roku ubiegłego o 57,5 procent. Równocześnie odnotował wzrost marży do ponad 20,6 procent.

Jego przewaga polega na szerokiej ofercie małych i tańszych samochodów, które kupują mieszkańcy mniejszych miast oraz wsi. Jednym z argumentów są także niższe koszty eksploatacji, w tym przeglądy techniczne.