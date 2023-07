Trzecia fabryka Mercedesa w Polsce. Ruszyły prace przygotowawcze

Na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 w Jaworze ruszyły prace ziemne, które mają przygotować teren pod budowę fabryki elektrycznych samochodów dostawczych Mercedesa.

Prace obejmują m.in. wyrównanie terenu o powierzchni ok. 189,8 ha oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Według inwestora, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wartość prac to 244,278 mln zł brutto.

Kolejna fabryka, którą Mercedes będzie budował w Jaworze, to pierwszy z zakładów planowanej sieci produkcyjnej elektrycznych samochodów dostawczych.

Obecny etap prac to roboty prowadzone przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Prowadzone są standardowe prace ziemne polegające m.in. na wyrównaniu terenu o powierzchni ok. 189,8 ha. Poza pracami makroniwelacyjnymi WSSE w ramach podnoszenia wartości należących do niej terenów przewiduje także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Według nieoficjalnych informacji kwestia przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu była jednym z punktów sporu, jaki miał się w ostatnich tygodniach toczyć między inwestorem a strefą i opóźniać start robót. Rozpoczęcie prac wskazuje, że spór udało się zakończyć.

Według inwestora wartość prac to 244,278 mln zł brutto, co wynika z oferty uznanej przez WSSE za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym dotyczącym przygotowania terenu wraz z pracami towarzyszącymi.

Inwestycja Mercedesa zwiększyła zainteresowanie Jaworem

Trwające przygotowania dotyczą samej fabryki Mercedesa, ale władze strefy przyznają, że w związku z tą inwestycją pojawiły się kolejne zapytania dotyczącego terenu w Jaworze.

Szczegółów na razie strefa nie podaje. „Z uwagi na bardzo wczesny etap prowadzonych rozmów, a także przyjęte praktyki rynkowe związane z obsługą inwestorów nie informujemy o szczegółowym przebiegu negocjacji pozostawiając to w gestii naszych partnerów biznesowych” - czytamy w komunikacie WSSE.

Fabryka, którą Mercedes będzie budował w Jaworze, to pierwszy z zakładów planowanej sieci produkcyjnej elektrycznych samochodów dostawczych, budowanych na platformie VAN.EA. W większości będą to przebudowane zakłady, wytwarzające dziś samochody spalinowe. Fabryka w Jaworze będzie całkowicie nowym zakładem. Wartość inwestycji to ok. 1 mld złotych.

Samochody oparte na platformie VAN.EA mają się pojawić na rynku w 2025 roku. Odnośnie do zakładu w Polsce jeszcze nie podano szczegółów dotyczących wielkości fabryki, mocy produkcyjnych czy ram czasowych jej budowy i uruchomienia.

Zakład ma ustanowić nowe standardy w zakresie produktywności

Kiedy ogłaszano informacje o miejscu budowy fabryki, Mercedes podkreślał, że ustanowiona lokalizacja umożliwia dywizji Van optymalizację kosztów i łańcucha dostaw oraz energooszczędną produkcję samochodów dostawczych nowej generacji.

Firma zapowiada również, że zakład ma ustanowić nowe standardy w zakresie produktywności, odchudzonych operacji i zrównoważonego rozwoju w produkcji samochodów elektrycznych klasy premium na całym świecie. Zakład ma być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla netto, podobnie jak wszystkie własne zakłady Mercedes-Benz Vans. Firma planuje po raz pierwszy pokryć 100 proc. zapotrzebowania zakładu na energię z odnawialnych źródeł.

Fabryka aut dostawczych będzie już trzecią inwestycją ulokowaną przez Mercedesa w Jaworze. Firma od roku 2019 produkuje tam silniki spalinowe, a od 2021 roku także zestawy baterii.

Do tej pory wartość inwestycji Mercedesa w Jaworze to ok. 600 mln euro, czyli 2,5 mld złotych.