TuSimple i ZF ruszają z produkcją części do ciężarówek autonomicznych

Amerykański start-up TuSimple i niemiecki koncern ZF Friedrichshafen będą wspólnie pracować nad projektowaniem i produkcją części do autonomicznych samochodów dostawczych, w tym czujników, kamer i komputerów pokładowych - podał serwis TechCrunch.

Amerykański start-up TuSimple specjalizujący się w produkcji ciężarówek autonomicznych rozpocznie współpracę z niemieckim dostawcą części samochodowych ZF Friedrichshafen w kwietniu tego roku.

Firmy mają zamiar wspólnie opracowywać projekty i nadzorować produkcję komponenty do samojeżdżących pojazdów dostawczych. Chodzi o takie elementy, jak komputery centralne, kamery, radary i czujniki lidar. Urządzenia mają trafić na rynki motoryzacyjne w Chinach, Europie i Ameryce Północnej.

W ramach współpracy ZF zaoferowało TuSimple wsparcie techniczne przy certyfikowaniu i integrowaniu autonomicznych systemów w bezzałogowych ciężarówkach amerykańskiego producenta.

Firmy szacują, że współpraca TuSimple z ZF pozwoli skutecznie połączyć oprogramowanie do pojazdów autonomicznych opracowane przez Amerykanów z możliwościami produkcyjnymi niemieckiej firmy.

Według portalu TechCrunch, partnerstwo z ZF to krok milowy dla powstałego w 2015 r. start-upu. TuSimple szykuje się obecnie do wypuszczenia na rynek samochodów dostawczych przygotowanych do w pełni autonomicznej jazdy, bez konieczności kontroli ze strony kierowcy.

TuSimple dostarcza zintegrowane rozwiązania dla samochodów na czwartym poziomie jazdy automicznej. Takie pojazdy przez większość czasu mogą poruszać się samodzielnie, nawet w ruchu miejskim.

Obecnie start-up wykonuje ok. 20 bezzałogowych przejazdów tygodniowo na trasie Arizona-Teksas z użyciem floty ok. 40 pojazdów. Wszystkie podróże nadzorowane są jednak przez kierowców awaryjnych.