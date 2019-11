Twój samochód przestanie być twój. Już niedługo

Odejście od posiadania w stronę użytkowania samochodu to zdaniem Jarosława Stepaniuka, dyrektora zarządzającego Volkswagen Leasing najważniejszy trend, który w najbliższych latach zmieni motoryzację. – Niektórzy tłumaczą to jako carsharing, ale tak naprawdę jest to wiele różnych modeli finansowych i usługowych – wyjaśnia Jarosław Stepaniuk.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!