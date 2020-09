Twórca Tesli Model S zaprezentował własnego, konkurencyjnego sedana

Firma Lucid Motors zaprezentowała swój pierwszy samochód: elektrycznego sedana klasy premium Lucid Air. Założyciel start-upu, były główny inżynier Tesli Model S, określa maszynę "modelem koronnym" i "odpowiednikiem Mercedesa Klasy S wśród pojazdów elektrycznych".

Lucid Air dysponuje napędem o mocy do 1080 koni mechanicznych i baterią o pojemności 113 kWh z opcją szybkiego ładowania i zasięgiem do 832 km.

Samochód wyposażono ponadto w 34-calowy zakrzywiony panel wyświetlający o rozdzielczości 5K nad kierownicą i wysuwany centralny ekran dotykowy oraz zestaw 32 czujników systemu monitorowania kierowcy oraz pakiet wspomagania jazdy.

Docelowo podstawowa wersja pojazdu ma być dostępna za ok. 80 tys. USD (przed ew. dopłatami).

Założycielem Lucid Motors jest Peter Rawlinson, były pracownik Tesli odpowiedzialny za opracowanie oryginalnego Modelu S, nadal flagowego modelu w ofercie spółki. Teraz jako szef i dyrektor technologiczny własnego start-upu motoryzacyjnego w Dolinie Krzemowej rzuca wyzwanie koncernowi Elona Muska - pisze w czwartek na swojej stronie internetowej amerykański tygodnik finansowy "Barron's".

Media podkreślają podobieństwa między Modelem S a Lucid Air. Oba pojazdy są luksusowymi sedanami wyposażonymi we w pełni elektryczne napędy, z podobną pojemnością baterii i cenami zaczynającymi się w okolicach 80 tys. dolarów. Porównań nie unika również sam Rawlinson. Wskazuje przy tym na różnice w aspiracjach i osiągach.

"Tesla (Model S) należy do klasy premium. To cacko inżynieryjne i coś niesamowicie przełomowego, ale żaden zamiennik dla Mercedesa Klasy S wśród pojazdów elektrycznych, a to właśnie oferujemy" - powiedział Rawlinson w wywiadzie dla serwisu technologicznego TechCrunch.

Jak zauważa "Barron's", w zależności od wariantu produkowana od 2012 r. Tesla Model S ze swoją maksymalnie 100-kWh baterią oferuje zasięg do 560 km (wariant Performance) lub 629 km (Long Range) przy mocy do ok. 750 koni mechanicznych. Ceny samochodu Tesli wahają się przy tym w zakresie od ok. 75 tys. USD do 95 tys. USD zależnie od wersji (nie licząc dopłat).

W komunikacie prasowym szef Lucid Motors określa debiutancki model start-upu "modelem koronnym (halo car) dla całej branży, demonstracją osiągnięć możliwych przez przesuwanie granic technologii i możliwości pojazdów elektrycznych (EV) na nowe poziomy". Ma to być zasługą innowacji projektanckich, m.in. miniaturyzacji napędu.

Lucid zamierza wprowadzić do sprzedaży cztery warianty swojego elektrycznego sedana. Produkcja dwóch pierwszych - flagowego Lucid Air Dream wycenionego na 169 tys. USD oraz długodystansowego GT za 139 tys. UD - ma się rozpocząć w nowej fabryce w Casa Grande w amerykańskim stanie Arizona jeszcze w tym roku, a ich dostawy mają być realizowane od wiosny 2021 r. Dwa kolejne, tańsze warianty maszyny: Lucid Air Touring (od 95 tys. USD) oraz model podstawowy (od 80 tys. USD) - mają trafić do sprzedaży odpowiednio: pod koniec przyszłego i na początku 2022 r.