Tychy i Gliwice bacznie obserwują FCA i PSA. Będą zmiany

Co mogłoby wyniknąć dla zakładów Fiata i Opla w Polsce z megafuzji Fiata Chryslera i Peugeota? Carlos Tavares ma opinię managera, który zdecydowanie nie utrzymuje nieopłacalnych zakładów. Gdyby tylko to wystarczyło, to o przyszłość zakładu w Tychach pewnie można by być spokojnym. W Gliwicach raczej nie mają się czym martwić.

Carlos Tavares, który miałby być dyrektorem zarządzającym przyszłego koncernu jest znany z racjonalnego podejścia do efektywności produkcji i odporności na naciski. Według obserwatorów nie byłby skłonny prowadzić nieopłacalnej produkcji, a na razie taka jest produkcja najmniejszych Fiatów we Włoszech. Przestrzegał przed tym jeszcze Sergio Marchionne, wieloletni prezes Fiata, który zmarł w ubiegłym roku. Decydując o przekazaniu produkcji obecnej generacji Fiata Pandy do Włoch z góry zapowiadał, że to decyzja polityczna, a nie ekonomiczna.Czytaj także: Premier Włoch: fuzja FCA i Peugeot musi zagwarantować krajową produkcję i zatrudnienie Kiedy podejmowano decyzję o umieszczeniu obecnej generacji Pandy we Włoszech zamiast w Polsce tyska fabryka była w stanie wyprodukować około 600 tys. aut zatrudniając 5 tysięcy osób, podczas gdy licząca w sumie 22 tysiące pracowników sieć włoskich zakładów produkowała łącznie 645 tys. sztuk różnych modeli koncernu.Eksperyment z produkcją małych i tanich, a więc zapewniających niskie marże samochodów w droższej od Polski Europie zachodniej nie powiódł się i Marchionne zapowiadał, że nigdy więcej najmniejsze Fiaty nie będą powstawały we Włoszech. Marchionne zmarł jednak, a jego następca ugiął się przed żądaniami włoskich związków zawodowych.W zaprezentowanym przed rokiem planie inwestycyjnym na lata 2019 – 2021 przewidziano zainwestowanie 5 mld euro w zakłady we Włoszech, m.in. w zakład w Pomigliano, gdzie nadal będzie powstawać Panda. O Tychach nie powiedziano ani słowa. Teoretycznie więc stworzenie nowej struktury i objęcie steru przez nastawionego na zysk Carlosa Tavaresa mogłoby przywrócić zakładowi nadzieję na nowy model.Z drugiej strony rządy zarówno Włoch, jak i Francji dały do zrozumienia, że ewentualna fuzja musi uwzględniać utrzymanie poziomu produkcji i zatrudnienia w ich krajach.Sytuacja Gliwic wydaje się łatwiejsza – inwestycje w zmianę charakteru zakładu już rozpoczęto. Budowa trwa i jest potrzebna. Opel poprzednio korzystał z platform Renault, ale w kolejnej generacji ma przejść na technologie PSA. Koncern potrzebował w związku z tym nowych mocy produkcyjnych.W produkcji samochodów dostawczych koncern PSA i Fiat współpracują od początku lat 80. W lutym tego roku PSA i FCA podpisały kolejną umowę, wydłużającą współpracę do 2023 roku. Strony uzgodniły zwiększenie produkcji w Sevel przez zwiększenie liczby zmian. Zamiast 300 tys. produkowanych podczas pracy na 3 zmiany przez 5 dni w tygodniu zakład ma wytwarzać 350 tys. aut rocznie. W ciągu ostatnich 5 lat w zakłady zainwestowano około 700 mln euro, z czego 550 mln euro zainwestował FCA, a 150 mln euro dał koncern PSA.