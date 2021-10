Tychy mogą stracić Fiata 500

Wygląda na to, że Włosi chcą zabrać polskiemu oddziałowi Stellantis najmniejszego Fiata. Ma trafić do Turynu, który w przyszłości będzie centrum produkcji modelu 500 w wersji elektrycznej. To wynik rozmów zarządu grupy Stellantis z włoskim rządem i związkami zawodowymi, które boją się polskich zakładów – Tychów od zawsze, a Gliwic od wejścia Opla do Stellantisa.

Stellantis ma zamiar zmienić fabrykę w Mirafiori w centrum Fiata 500, skupiające całą jego produkcję.

Los Tychów nie jest do końca jasny, bo włoscy związkowcy od lat starają się przejąć całość produkcji małych aut Fiata.

Na razie koncern ogłosił jednak przede wszystkim zmiany w umiejscowieniu produkcji samochodów Maserati.

Tychy idą swoim tempem