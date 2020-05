Tyska fabryka FCA przedłuża przerwę w produkcji

Zatrudniająca około 2,2 tys. osób fabryka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach, która od połowy marca nie produkuje samochodów z powodu pandemii koronawirusa, przedłużyła przerwę w produkcji o kolejny tydzień, do 7 czerwca.

Wcześniej mówiło się, że produkcja wróci do tyskiej fabryki 1 czerwca.

W zakładzie zamontowano już kamery termowizyjne, wykrywające podwyższoną temperaturę u wchodzących do fabryki pracowników, wprowadzono też dodatkowe środki bezpieczeństwa w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach socjalnych.

Brak produkcji w pierwszym tygodniu czerwca formalnie nie będzie czasem przestoju - w piątek po południu dyrekcja zakładu ma uzgodnić ze związkowcami m.in. zasady wynagradzania pracowników w tym okresie.

Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji, docierających m.in. do przedstawicieli działających w fabryce związków zawodowych wynikało, że poprzednie przedłużenie przestoju, do 31 maja, miało być już ostatnim, a 1 czerwca tyski zakład miał wznowić produkcję samochodów. Ostateczna jednak - mimo uzgodnień ze związkami i wdrożeniu w zakładzie wielu procedur bezpieczeństwa - w piątek 29 maja zapadła decyzja, że również w przyszłym tygodniu fabryka nie będzie produkować aut.



"Obecnie zakład w Tychach jest już w pełni przygotowany do wznowienia produkcji - zarówno pod względem technicznym, jak i - przede wszystkim - pod względem bezpieczeństwa i zachowania rygorów sanitarnych" - zapewniła w piątek PAP rzeczniczka FCA w Polsce Beata Dziekanowska, potwierdzając jednak, że w pierwszym tygodniu czerwca fabryka nie będzie jeszcze prowadzić produkcji.

Początkowo zakładano, że zakład wznowi działalność 30 marca, po dwutygodniowym przestoju; później czas trwania przerwy w produkcji kilkakrotnie przedłużano, w odstępach tygodniowych.



O tym, że wznowienie produkcji było planowane na 1 czerwca, informował w środę w portalu społecznościowym działający w tyskiej fabryce FCA związek Sierpień 80. Związkowcy poinformowali także o zawarciu aneksu do kwietniowego porozumienia z dyrekcją.

"W treści aneksu zawarto porozumienie dotyczące obniżenia czasu pracy na miesiąc czerwiec o 16 godzin, a co za tym idzie obniżkę wynagrodzenia za ten miesiąc o ok. 10 proc. od teoretycznej płacy, a nie - tak jak dotychczas podczas postoju ekonomicznego - o 20 proc. Dwa dni, o które zostanie obniżony czas pracy, zaplanowano jako wolne na 12 czerwca (dzień po Bożym Ciele), jak również 29 czerwca" - podał związek.