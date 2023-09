Tyska fabryka rusza z produkcją elektrycznego Fiata

Fabryka koncernu Stellantis w Tychach rozpoczęła regularną produkcję elektrycznego Fiata 600e - poinformowała w poniedziałek firma. To kolejny nowy model w tyskim zakładzie, który w styczniu 2023 r. rozpoczął seryjną produkcję modelu Jeep Avenger.

Uruchomienie produkcji trzech nowych modeli - w tym przede wszystkim elektrycznych i hybrydowych - to część ogłoszonego w 2020 roku planu rozwojowego tyskiej fabryki, wartego w sumie ok. 170 mln euro.

Nadal głównym modelem fabryki w Tychach pozostaje wytwarzany tam od ponad 15 lat Fiat 500. W zakładzie powstają także Lancia Ypsilon oraz Abarth.

Obecnie zakład w Tychach prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2 tys. osób.

Fiat 600e będzie dostępny w dwóch wariantach: La Prima i Red

Oficjalna prezentacja nowego modelu odbyła się na początku lipca tego roku w Lingotto we włoskim Turynie. Od ubiegłego tygodnia model jest już wytwarzany seryjnie. Pierwszym wyprodukowanym oficjalnie w Tychach egzemplarzem był pomarańczowy Fiat 600e w wersji La Prima.

W projekcie Fiata 600e wykorzystano elementy zaczerpnięte z segmentów B i B-SUV. Zasięg elektrycznego auta wynosi ponad 400 km w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim. Samochód jest dostępny w dwóch wariantach w pełni elektrycznego napędu - Nowy Fiat 600e La Prima i Nowy Fiat (600e)RED.

Obecnie zakład w Tychach prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2 tys. osób.

Uruchomienie produkcji trzech nowych modeli - w tym przede wszystkim elektrycznych i hybrydowych - to część ogłoszonego w 2020 roku planu rozwojowego tyskiej fabryki, wartego w sumie ok. 170 mln euro.

W styczniu br. rozpoczęła się seryjna modelu Jeep Avenger, we wrześniu Fiata 600e, a w przyszłym roku - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - na tej samej linii powinna rozpocząć się produkcja jednego z modeli Alfy Romeo.

Nowa linia wcześniej służyła do produkcji innych modeli

Nadal głównym modelem fabryki w Tychach pozostaje wytwarzany tam od ponad 15 lat Fiat 500. W zakładzie powstają także Lancia Ypsilon oraz Abarth. W ub. roku fabryka wyprodukowała łącznie ponad 167,3 tys. aut, które trafiły do 54 krajów świata - najwięcej do Włoch (37 proc.), Hiszpanii (12 proc.), Francji i Wielkiej Brytanii (po 11 proc.) i Niemiec (10 proc.).

Obecnie modele Fiat 500, Abarth 500 i Lancia Ypsilon produkowane są w tyskiej fabryce na jednej linii, natomiast do uruchomionej w styczniu linii Jeepa teraz doszedł Fiat 600e, a w przyszłości dojdzie Alfa Romeo. Jak wcześniej informowano, docelowa wydajność linii to ok. 45 samochodów na godzinę, czyli ponad 330 na jedną zmianę. W skali roku oznacza to zdolność produkcyjną powyżej 80 tys. aut, przy pracy na jedną zmianę.

Nowa linia nie została zbudowana od podstaw; wcześniej służyła do produkcji innych modeli. W ramach wartej ok. 170 mln euro inwestycji udało się zaadaptować wiele działających w zakładzie urządzeń (m.in. specjalistyczne roboty w spawalni) do nowych zadań, co znacząco obniżyło koszty projektu.

W zakładzie w Tychach odbywa się pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni (zarządzanej przez zewnętrznego dostawcę), zautomatyzowanej w 99,5 proc. spawalni, lakierni (zautomatyzowanej w ponad 90 proc.) oraz montażu obejmującego dwie linie produkcyjne i linię montażu baterii.