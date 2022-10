UE: Europosłanka Mazurek: realizacja celów transportu zero- i niskoemisyjnego musi uwzględniać sytuację na rynku pojazdów elektrycznych

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim, europosłanka PiS Beata Mazurek apelowała o uwzględnianie faktycznej sytuacji na rynku pojazdów elektrycznych przy planowaniu i realizacji ambitnych celów transportu zero i niskoemisyjnego.

"Realizacja ambitnych celów transportu zero i niskoemisyjnego - tak, ale połączona z realną sytuacją na rynku pojazdów elektrycznych i poszanowaniem krajów znajdujących się na różnym etapie rozwoju elektromobilności" - oświadczyła Mazurek podczas debaty dotyczącej rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych i pomysłu, by do 2026 roku przy głównych drogach UE co najmniej co 60 km były dostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych, a do 2028 roku co 100 km stacje tankowania wodoru.

Eurodeputowana wyraziła nadzieję, że podczas negocjacji z Radą UE uda się wypracować bardziej sprawiedliwy kompromis wydłużający czas wdrożenia przepisów. Zaznaczyła, że unijny rynek elektromobilności jest bardzo zróżnicowany i wszelkie plany infrastrukturalne muszą te różnice uwzględniać.

"To, że użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli skorzystać ze stacji do ładowania i tankowania wodoru odpowiednio co 60 i 100 kilometrów brzmi wspaniale, ale reprezentując Polskę, która jest na początku swojej drogi ku elektromobilności, stanowczo domagam się wydłużenia vacatio legis, umożliwiającego przygotowanie się do realizacji celów określonych w projekcie" - podkreśliła Mazurek.

Polska polityk przekonywała, że rozwój infrastruktury paliw alternatywnych musi być powiązany ze wzrostem liczby pojazdów zasilanych takimi paliwami. Zauważyła też, że budowanie wielu stacji przy stosunkowo niskiej liczbie pojazdów jest ekonomicznie nieuzasadnione i będzie niosło za sobą wydatki publiczne mocno obciążające budżety krajowe.

"Szczególnie teraz, w momencie, w którym mierzymy się z kryzysem energetycznym i wysoką inflacją" - przypomniała europosłanka PiS.

Artur Ciechanowicz